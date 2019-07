Düsseldorfer Feuerwehr rettet Mann aus brennender Wohnung

Brand

DÜSSELDORF Ein 70-jähriger Mann wurde bei einem Brand in einem Düsseldorfer Mehrfamilienhaus schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Brand in Düsseldorf rettete die Feuerwehr am Freitagabend einen Mann aus seiner brennenden Wohnung.

Das Feuerwehr war gegen 22 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Pionierstraße ausgebrochen. Wie die Feuerwehr berichtet, drang beim Eintreffen der Rettungskräfte dichter Rauch aus der Wohnung in der zweiten Etage. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den Bewohner ins Freie und danach ins Krankenhaus, der Mann schwebt laut Feuerwehr nicht in Lebensgefahr.

Der circa 70-Jährige hat bei dem Brand wohl eine Rauchgasvergiftung erlitten. Nachdem die brennenden Möbel gelöscht waren, lüftete die Feuerwehr die Wohnung. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde, der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

