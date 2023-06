Düsseldorf wird zur Hauptstadt der autonomen Fortbewegung

Vom 18. bis 20. Februar 2025 findet in der Landeshauptstadt die Drohnen-Messe statt.

Düsseldorf. Düsseldorf wird zur Hauptstadt der unbemannten und autonomen Fortbewegung. Vom 18. bis 20. Februar 2025 findet erstmals die „XPONENTIAL Europe” in der Landeshauptstadt statt. Die weltweit führende Leitmesse für Drohnen im Bundesstaat Colorado wird zu ihrem 50-jährigen Bestehen erstmals gemeinsam ausgerichtet von der Messe Düsseldorf North America (MDNA) und der Association for Uncrewed Vehicles International (AUVSI). Sie bot einen idealen Vorgeschmack auf die künftige Zukunftsplattform für Mobilität in der NRW-Landeshauptstadt.

Die neue Düsseldorfer Fachmesse wird in Halle 1 stattfinden, der modernsten Location des Düsseldorfer Messegeländes. Dort sowie auf der begleitenden Konferenz im direkt angebundenen Congress Center Düsseldorf werden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von unbemannten und autonomen Fahrzeugen, Robotern und Co. präsentiert. Sie bildet Synergien mit den Düsseldorfer Weltleitmessen, deren Industrien attraktive Zielgruppen für die Drohnen-Schau darstellen. Zugleich erschließt die Messe Düsseldorf ein Zukunftsthema für ihre Branchen und die Mobilitätsstandorte Düsseldorf und Nordrhein-Westfalen. „Mit der XPONENTIAL Europe wird Düsseldorf zum Zentrum autonomer und unbemannter Fortbewegung in Europa – ein Thema, dem sich renommierte Unternehmen und Start-ups in Düsseldorf widmen und das mit Forschungsprojekten im Düsseldorfer Stadtverkehr vorangetrieben wird”, erklärt Keller. Hierzu zählen KoMoD (Kooperative Mobilität im digitalen Testfeld Düsseldorf) und KoMoDnext, die die Kommunikation zwischen autonomen Fahrzeugen und Verkehrsinfrastruktur erprobt haben.

Düsseldorf punktet mit seiner Lage mitten in Europa

Hinzu kommen zahlreiche weitere Projekte im Land Nordrhein-Westfalen zu autonomer Mobilität auf der Straße, auf der Schiene und auf dem Wasser. „Düsseldorf steht für neue Mobilität, punktet mit hier ansässigen Innovationsführern, unserer Lage mitten in Europa, kurzen Wegen und Top-Infrastruktur.“

Messechef Wolfram N. Diener betont: „Wir begleiten und unterstützen aktiv das Engagement der Stadt Düsseldorf und des Landes NRW rund um neue Mobilität, indem wir am Standort die Innovationstreiber zu diesem Thema zusammenbringen.“ Für die Kundinnen und Kunden stellen die Synergien mit den Düsseldorfer Weltleitmessen ein großes Plus dar: „Wir werden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unbemannter Systeme den ausstellenden Unternehmen unserer Düsseldorfer Weltleitmessen näherbringen und so einen hohen Nutzen für alle Seiten stiften. Ihre Industrien profitieren maßgeblich von den Zukunftstechnologien und stellen attraktive Zielgruppen für die Branche unbemannter Systeme dar.“ step