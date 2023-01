DSDS: Heute singt Riccardo aus Wuppertal

Dieter Bohlen

Die DSDS-Jury 2023: Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen.

Die Casting-Folgen der Jubiläumsstaffel von Deutschland sucht den Superstar laufen. Heute singt ein Wuppertaler vor Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Co. um den Einzug in den Recall auf Mallorca.

Wuppertal. Einmal DSDS gewinnen - das ist seit nunmehr 20 Staffeln der Traum vieler Sängerinnen und Sänger auch aus dem Bergischen Land. Aktuell werden die Casting-Folgen der Jubiläumsstaffel ausgestrahlt. Am heutigen Samstag ab 20.15 Uhr ist erneut ein Kandidat aus der Region dabei: Riccardo Colo aus Wuppertal. Sein Song: „Das ist dein Leben“ von Philipp Dittberner. RTL hat vorab angekündigt, dass in der heutigen Sendung die erste „Goldene CD“ verteilt wird - also ein Freilos für den Recall auf Mallorca.

+ Riccardo Colo (22) aus Wuppertal ist Kandidat bei DSDS 2023. © RTL/Stefan Gregorowius

Ob der 22-jährige Riccardo Colo der Glückliche ist, wird allerdings erst in der Sendung verraten. Er hat jedenfalls einige Vorgänger aus der Region, die es bei DSDS richtig weit geschafft haben - 2021 etwa wurde die Remscheiderin Pia Sophie Remmel beste Sängerin der 18. DSDS-Staffel.

Pia Sophies vielgelobte Bühnenpräsenz dürfte Vorbild für Riccardo Colo sein. Sein bislang einziger größter Auftritt war auf einer Abi-Feier, berichtet RTL über den Casting-Kandidaten. „Vor Leuten zu singen, war schon immer eine Überwindung für mich“ - das solle sich jetzt ändern: „Jetzt möchte ich es auf die große Bühne schaffen. Deshalb will ich es bei DSDS ganz locker angehen!“

Vor drei Jahren entdeckte der Wuppertaler das Singen als seine Passion und setzt seitdem alles daran, mit Musik erfolgreich zu sein. Schnell merkte er, dass seine Coversongs bei den Zuhörern gut ankommen - sogar Pietro Lombardi wurde auf Social Media schon auf ihn aufmerksam. Wird der gutaussehende Halbitaliener seine Nervosität überwinden und wartet der Recall-Zettel als verdiente Belohnung für seine Performance? Er selbst kündigt seinen Auftritt auf Instagram und TikTok so an:

Übrigens wäre Riccardo Colo nicht der erste Wuppertaler, für den DSDS ein Sprungbrett ist. Auch Daniele Puccia aus Cronenberg hat DSDS 2021 genutzt, um einen Plattenvertrag zu ergattern.

RTL zeigt die Reise zum neuen Superstar in 11 Casting-Folgen. Im Januar/Februar werden diese immer samstags und mittwochs jeweils um 20.15 Uhr gezeigt, bevor sechs Recall-Folgen starten und DSDS 2023 mit drei Live-Shows endet.