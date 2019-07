Lange Staus nach drei schweren Unfällen

Autobahn

+ © Alex Talash/dpa Zwischen Westhofener Kreuz und Hagen-Nord war ein Mann mit seinem Lkw nahezu ungebremst in ein Stauende mit drei anderen Lastern gefahren und wurde lebensgefährlich verletzt. © Alex Talash/dpa

WUPPERTAL/HAGEN Ab dem späten Montagvormittag ging auf der A1 fast nichts mehr. Ein Unfall bei Hagen endete tödlich.

Ein Unfall mit einem Gefahrguttransporter bei Wuppertal hat am Montag den Verkehr auf der Autobahn 1 stundenlang gestört. Die Autobahn sei im Bereich Wuppertal in beiden Richtungen gesperrt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei Dortmund. Erst gegen Abend sollte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

Bei dem Auffahrunfall sei ein Lastwagen auf einen mit Kohlenstaub beladenen Silozug aufgefahren. Kohlenstaub kann zusammen mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Ein Teil der Ladung sei ausgetreten, erklärte die Polizei. Der Unfall ereignete sich um 11.41 Uhr auf Wuppertaler Gebiet zwischen dem Kreuz Wuppertal und dem Anschlussstelle Gevelsberg. Zahlreiche Autofahrer saßen stundenlang fest. Sie bekamen Getränke.

Nach Polizeiangaben sollte der Silozug mit der gefährlichen Ladung versiegelt und dann fortgebracht, der andere Lastwagen abgeschleppt werden. Anschließend sollte der Unfallort gereinigt werden.

Ebenfalls auf Wuppertaler Gebiet, zwischen Ronsdorf und Langerfeld ereignete sich am Montag ein weiterer Lkw-Unfall. Das Fahrzeug war umgekippt. Die Strecke wurde gesperrt. Staus bildeten sich ab Remscheid.

Kurz nachdem der Bereich weider freigegeben wurde, gab es gegen 19.45 Uhr den nächsten schweren Unfall auf der A1 zwischen Westhofener Kreuz und Hagen-Nord. Ein Mann war mit seinem Lkw nahezu ungebremst in ein Stauende mit drei anderen Lastern gefahren und wurde lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Lastwagens unmittelbar am Stauende wurde durch den Aufprall getötet. Die beiden Lkw-Fahrer in den Fahrzeugen vor dem getöteten Mann zogen sich leichte und schwere Verletzungen zu, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. dpa/lnw/gf