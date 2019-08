Drei Pferde bei Brand auf Reiterhof getötet

Einsatz

SOLINGEN Bei einem Brand auf einem Reiterhof an der Burger Landstraße sind am Samstagmorgen drei Pferde getötet worden. Der Reitstall, in dem die Tiere untergebracht waren, brannte völlig nieder.

Gegen 4.45 Uhr meldete laut Polizei ein Zeuge den Brand eines älteren Stalles auf einem Reiterhof zwischen Jagenberg und Unterburg. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stall bereits vollständig in Flammen. Den drei dort untergebrachten Pferden konnte nicht mehr geholfen werden. Menschen kamen nicht zu schaden. Ein Übergreifen auf einen zweiten Stall konnte durch die Berufsfeuerwehr verhindert werden, so dass die dort untergebrachten Pferde nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die Brandursache ist laut Polizei derzeit nicht geklärt und es wird weitergehend durch das Fachkommissariat ermittelt. Der Stall brannte gänzlich nieder. Der reine Sachschaden wird auf 25 000 Euro geschätzt. Die Burger Landstraße war während der Löscharbeiten für rund drei Stunden gesperrt. tk/red