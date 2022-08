Drei flüchtige Täter sprengen Geldautomaten ins Ronsdorf

Wuppertal. Erneut haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Diesmal war an der Lüttringhauser Straße in Wuppertal-Ronsdorf. In der Nacht zu Montag wurden gegen 2 Uhr zahlreiche Anwohner unsanft aus dem Schlaf gerissen. Wegen einer vermeintlichen Explosion gingen kurze Zeit später zahlreiche Notrufe bei der Wuppertaler Polizei ein.