Doppelt so viele Ladestationen für E-Autos

Markus Hilkenbach (li.) und Andy Völschow von den Stadtwerken haben die Ladestation an der Kasinostraße in Betrieb genommen.

Zwei neue Standorte in Wuppertal werden jetzt eröffnet, 59 Ladepunkte sollen folgen.

Von Bernhard Romanowski

Wuppertal. Die Wuppertaler Stadtwerke verdoppeln die Zahl der Ladestationen für E-Autos. Bisher betreiben sie an 26 Standorten 58 öffentliche Ladepunkte für Kraftfahrzeuge. Am Donnerstag wurde der neue Standort an der Kasinostraße mit vier Ladepunkten in Betrieb genommen, ein weiterer an der Heusnerstraße vor dem Helios-Klinikum mit zwei Ladepunkten soll in Kürze folgen – und im Laufe des Jahres 55 weitere Ladepunkte. „Wir arbeiten aktiv am Ausbau der Elektromobilität in Wuppertal“, sagt der WSW-Vorstandsvorsitzende Markus Hilkenbach. „Wir sind an rund zwanzig Stellen im Stadtgebiet aktuell aktiv und bauen neue Stromtankstellen“, darunter auch Standorte in Cronenberg und Ronsdorf.

Auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion teilen die Stadtwerke mit, dass die Netzverträglichkeitsprüfung sowie die Gestattung von städtischer Seite vorliegen, die Bauausführung befindet sich also in der Feinplanung, einiges wurde wohl auch schon ausgeschrieben. „Es stehen noch die Gestattungen der Grundstückseigentümer – der Stadtverwaltung und des Gebäudemanagements Wuppertal (GMW) – aus“, so die Stadtwerke.

„Wir sehen im Stadtgebiet noch viel Potenzial für weitere Standorte von Ladepunkten.“

Für das Jahr 2024 liegen den WSW für 38 Ladepunkte an 16 Standorten positiv beschiedene Netzverträglichkeitsprüfungen vor. „Offen sind die für die Errichtung erforderlichen Gestattungsverträge mit der Stadtverwaltung“, spielen die WSW den Ball ins Feld der Verantwortlichen im Barmer Rathaus. Die technische Prüfung sei abgeschlossen, die Baugenehmigungen sind beantragt.

„Wir sehen im Stadtgebiet noch viel Potenzial für weitere Standorte von Ladepunkten“, sagt Andy Völschow, Leiter für Kunden- und Quartierslösungen bei den WSW. Es gebe mehrere hundert Stellen in Wuppertal, die infrage kommen.

Auf dem Carnaper Platz erproben die WSW das sogenannte Laternenladen. „Technisch funktioniert das sehr gut und auch die Einbindung in das Abrechnungssystem von ‚Ladenetz‘ klappt“, sagt Andy Völschow, „aufgrund der eingeschränkten Ladeleistung und anderer limitierender Faktoren sehen wir das Laternenladen aber lediglich als Ergänzung zur klassischen Ladeinfrastruktur, die wir jetzt ausbauen.“

In der alltäglichen Nutzung genüge indessen auch die reduzierte Ladeleistung für Zwischenladungen. Die WSW rechnen überschlägig vor: Vier Stunden Laden á 3,6 kW ergibt rund 80 bis 100 Kilometer Reichweite für das E-Fahrzeug. „Die öffentliche Beleuchtung wird durch die Stadt Wuppertal betrieben und jedwede Nutzung für das Laden von Elektromobilen muss durch ebendiese gestattet werden“, so die WSW-Verantwortlichen.

Ergänzend zum Laternenladen planen die WSW auf dem Carnaper Platz die Errichtung eines Ladeparks samt Solar Carport. Hier sollen 20 Ladepunkte inklusive Schnellader entstehen Die Fahrzeugüberdachung wird für die Installation einer PV-Anlage mit 50-kWp-Leistung genutzt. „Neben der Gestattung durch das zuständige GMW ist die Bewilligung des Bauantrags ausstehend“, so die WSW. „Wir gehen davon aus, dass die Baugenehmigung in der ersten September-Hälfte erteilt werden kann“, teilt Ulrike Schmidt-Keßler namens der Stadtverwaltung und somit für das Bauamt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Was der Bewilligung bislang entgegenstand, teilt sie nicht mit.

„Wenn die angekündigten weiteren 61 Ladepunkte an 27 Stationen in diesem Jahr realisiert würden, wäre das schon einmal ein großer und erfreulicher Sprung nach vorne“, so kommentiert Rainer Widmann, Sprecher für Stadtpolitik in der Wuppertaler Grünen-Fraktion. „Aber ich wünsche mir auch, dass dieses Tempo im nächsten Jahr beibehalten wird, denn es sind nach aktueller Aussage der Verwaltung von den WSW erst 38 Ladepunkte an 16 Standorten konkret geplant.“ Er wünscht sich zudem, dass „das Thema öffentliche Pedelec-Ladepunkte weiter betrieben wird, auch wenn hier vergleichsweise wenig Einnahmen zu generieren sind, weil dafür ähnlich kleine Cent-Beträge wie an Parkscheinautomaten anfallen.“ Im bergigen Wuppertal könne sich dies, wenn auch in kleinen Margen, zu einem Zukunftsmarkt entwickeln, meint Widmann: „Weil hier überdurchschnittlich viele Pedelecs unterwegs sind.“

Der FDP-Fraktionsvorsitzende René Schunck zeigt sich derweil irritiert: „Ich verstehe die Anfrage der Grünen nicht. Das ist zu diesem Zeitpunkt Schwachsinn.“ Auf Anregung seiner Fraktion sei bereits eine Anschubfinanzierung für ein Ladeinfrastrukturkonzept von der Stadtpolitik beschlossen worden. Dazu gebe es eine 80-prozentige Förderung vom Land NRW. Dass der Förderantrag der Stadt hierzu schon eingereicht sei, hat der zuständige Dezernent Arno Minas zuletzt im Stadtentwicklungsausschuss mitgeteilt. In der Sitzung bestätigte er zudem, dass es auch andere Anbieter neben den WSW gebe, die zum Bau von E-Ladesäulen Kontakt zur Stadtverwaltung gesucht haben.

Man solle nun erst einmal das Konzept abwarten, meint René Schunck. „Und wenn Dritte das mit dem Ausbau besser können, dann soll mir das recht sein“, so der Liberale. Denn er sagt: „Was die WSW bis heute an Ladestellen realisiert haben, ist lächerlich.“ Er nennt als Beispiel Cronenberg, wo er wohnt und wo man ihm zufolge viele Autos mit Hybridantrieb finde, es aber nur eine E-Ladesäule gebe. „Das ist wie ein Sechser im Lotto, wenn ich beim Einkaufen mal laden kann.“