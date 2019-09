Ronsdorf: Gerüchteküche nach Doppelmord kocht

Ermittlungen

+ © Archivfoto: Stefan Fries Am 20. März ist das Ehepaar Springmann in seinem Haus in Ronsdorf getötet worden. © Archivfoto: Stefan Fries

WUPPERTAL Die Ermittlungen im Fall des ermordeten Ehepaars Springmann laufen auf Hochtouren.

Von Lothar Leuschen

Auch fast neun Wochen nach dem Doppelmord an Enno Springmann (91) und dessen Frau Christa (88) rätselt die Öffentlichkeit, wer das Unternehmer-Ehepaar auf dem Gewissen hat. In Ronsdorf brodelt die Gerüchteküche, vergeht kein Tag, an dem nicht neue vermeintliche Details ans Licht der Öffentlichkeit dringen.

Ob an den Gerüchten ein Körnchen Wahrheit ist, weiß nur die Staatsanwaltschaft. Und die hält sich mit Wasserstandsmeldungen zurück, um die Ermittlungsarbeit nicht zu gefährden, wie Chefermittler Hauke Pahre erklärt.

Wo keine Antworten sind, entsteht Raum für Spekulationen. Den füllten in den vergangenen Wochen verschiedene Boulevardzeitungen. Wer immer bisher auch in die Nähe der Familie Springmann gerückt und mit der Tat in Verbindung gebracht wurde, ist noch auf freiem Fuß. „Glauben Sie, das wäre so, wenn das wirklich bezahlte Killer wären“, hieß es damals aus der Staatsanwaltschaft.

Wenige Tage zuvor war auf der Autobahn 3 ein roter BMW von der Polizei gestoppt worden. Im Kofferraum des Fahrzeugs sollen sich zwei Schusswaffen mit Schalldämpfern befunden haben. Die Springmanns sind erschlagen worden. Gerüchte besagen, dass es vom roten BMW eine direkte Verbindung zum Dunstkreis der Springmanns gebe. Dazu sagt die Staatsanwaltschaft nichts.

20 Ermittler arbeiten an der Aufklärung

„Die tun nix, die untersuchen nix“, heißt es nun schon im Umfeld der Familie über die Ermittler. Neun Wochen sind eine lange Zeit. Niemand weiß, was hinter der Bluttat steckt. Schließlich geht es um Geld, um sehr viel Geld. Springmanns waren reich. Von einigen Firmenbeteiligungen ist die Rede, von Immobilien nicht nur in Deutschland, von reichlich Bargeld. Auch das Anwesen in Ronsdorf spricht dafür. Dort sind immer noch Spurensucher unterwegs. Das Gelände ist gesperrt. Zutritt verboten, auch für die Angehörigen der Opfer.

Im Falle des Ehepaares Springmann ist das nicht so. Zwar vermutet die Staatsanwaltschaft den Täter im näheren Umfeld der Familie. Wenn es Beweise oder Indizien gibt, reichen sie anscheinend noch nicht aus. Deshalb ist die Mordkommission in unveränderter Stärke im Einsatz. 20 Ermittler arbeiten seit dem 20. März, seit dem Tag nach der Bluttat an der Suche nach Wahrheit.

Zeugen wurden befragt und Zeugen werden befragt. Allzu viel Neues scheint die Staatsanwaltschaft sich davon allerdings nicht zu erhoffen. Sie hat sehr schnell ausgeschlossen, dass fahrende Einbrecher für die Tat in Frage kommen, der Täter also aus dem näheren Umfeld der Springmanns stammt. Deswegen verzichtete und verzichtet Pahre auch darauf, eine Belohnung für Hinweise auszusetzen. Unterdessen brodelt die Gerüchteküche weiter. Die Folgen davon sind mittlerweile unüberhörbar. Das Bild der Springmanns in der Stadt ist bereits ein anderes geworden. Es hat Risse bekommen. Wenn nur ein Bruchteil dessen stimmt, was halb Ronsdorf munkelt, dann war die Familie alles andere als heil.