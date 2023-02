1-Cent-Döner: Döner-Kette öffnet in Elberfeld

In Elberfeld eröffnet die Kette „Haus des Döners“ am Freitag, 3. März, um 15 Uhr am Kipdorf. Das Besondere: Am Eröffnungstag werden die Dönertaschen für nur einen Cent verkauft. Dieser Marketing-Gag hat bereits in anderen Städten zu einem großen Andrang am Eröffnungstag geführt. In Dortmund musste die Polizei einschreiten. Geschäftsführer Mazlum Keser rechnet auch in Wuppertal mit 1500 bis 2000 Gästen.