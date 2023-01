Doc Caro liest im Februar aus ihrem neuen Buch

Gerechtigkeit, Verantwortung, Mitgefühl. In der Notaufnahme zeigt sich, worauf es wirklich ankommt. Kaum jemand weiß das so gut wie Dr. med. Carola Holzner. Deutschlands prominenteste Notärztin, in der Öffentlichkeit bekannt als Doc Caro, arbeitet als Oberärztin am Helios-Klinikum Duisburg und produziert Videoblogs. Mit ihrem neuen Buch „Keine halben Sachen“ ist sie derzeit unterwegs auf der Lesetour „Mit Herz und allen Sinnen: Hinter den Kulissen der Notaufnahme“, präsentiert von der AOK Rheinland/Hamburg. Unter anderem kommt sie nach Wuppertal.