„Dirty Dancing hat mein Leben als Musicaldarsteller verändert“

„Dirty Dancing“ läuft als Musical ab dem 25. April im Capitol-Theater in Düsseldorf.

Show läuft bald im Capitol-Theater in Düsseldorf. Máté Gyenei verkörpert Johnny.

Das Gespräch führte Stephan Eppinger

Düsseldorf. Schon im Kinofilm begeisterte „Dirty Dancing“ mit seiner unvergesslichen Liebesgeschichte von Baby und Johnny, die inzwischen seit vielen Jahren auch als Musical ihre Erfolge feiert. Vom 25. April bis zum 7. Mai ist das Stück zu Gast im Düsseldorfer Capitol-Theater an der Erkrather Straße. Wir haben vorab mit dem Hauptdarsteller Máté Gyenei gesprochen, der die Rolle des Johnny übernommen hat.

Welche Beziehung haben Sie persönlich zum Musical „Dirty Dancing“?

Máté Gyenei: „Dirty Dancing“ war die erste große Show, bei der ich auf der Bühne gestanden bin. Diese Erfahrung hat mein Leben als Musicaldarsteller verändert. Den Film dazu hab ich wohl mehr als 20 Mal gesehen.

Was macht den Erfolg dieses Musicals aus?

Gyenei: Diese zeitlose Geschichte hat dem Publikum so viel zu bieten. Zwei Menschen, die aus ganz verschiedenen gesellschaftlichen Schichten kommen, verlieben sich und überwinden mithilfe der Musik und des Tanzes alle Hindernisse und Unterschiede. Dass Musik für alle Menschen die gleiche Bedeutung hat, ist die starke Botschaft dieses Musicals. Ich habe den Eindruck, dass gerade viele Frauen im Publikum so etwas selbst erleben möchten, inklusive des berühmten Satzes „Mein Baby gehört zu mir“. Was dieses Stück auch faszinierend macht, ist die körperbetonte Art zu tanzen.

Wie hat sich das Musical in der aktuellen Produktion verändert?

Gyenei: Das Bühnenbild wurde ganz neu gestaltet und ist das beste, das wir bei „Dirty Dancing“ jemals hatten. Die verschiedenen Orte in Film auf die Bühne zu bringen, ist eine große Herausforderung. Das haben wir aktuell bestmöglich umgesetzt. Die Geschichte selbst wird auch mehr auf den Punkt gebracht und knackiger erzählt. Das macht es den Menschen noch einfacher, diese mitzuerleben. Man taucht zu Beginn darin ein und bleibt bis zum letzten Ton der Musik darin gefangen.

Was sind für Sie die ganz besonderen Momente im Musical?

Gyenei: Dazu gehören auf jeden Fall „Time of my Life“, die berühmte Hebefigur und der Satz „Mein Baby gehört zu mir“ – das sind für mich wirklich magische und auch sehr emotionale Momente. Eine Herausforderung ist die Szene zu Beginn des zweiten Aktes, wenn Johnny erklärt, dass er von den Frauen nur benutzt worden ist. Diese Botschaft auch wirklich zu vermitteln und die Tiefe dieser Situation rüberzubringen, ist nicht gerade einfach für einen Darsteller.

Wie nahe ist Ihnen die Figur Johnny?

Gyenei: Es gibt viele Parallelen zwischen mir und Johnny. Ich habe zunächst Fußball gespielt und daneben auch getanzt. Ich habe keine Tanzausbildung gehabt und war auch auf keiner Musicalschule. Trotzdem habe ich es geschafft, ein Profitänzer zu werden. Wir haben auch ähnliche Charakterzüge. So bin ich genauso wie Johnny ein ziemlicher Sturkopf, aber trotzdem kann ich zuhören und bin für Freunde da, wenn sie mich brauchen. Für mich ist mein Job als Darsteller und Tänzer reine Leidenschaft und keine Arbeit.

Haben Sie noch Zeit und Gelegenheit, um Fußball zu spielen?

Gyenei: Wenn ich, wie im Moment, mit einem Musical auf Tour bin, muss ich sehr auf meine Gesundheit achten. Da ist kein Fußball möglich. Aber, wenn ich freihabe, dann treffe ich gerne meine Freunde zum Fußballspielen. Aber ich habe auch Tennis für mich als Sport entdeckt, den ich sehr leidenschaftlich betreibe. Sport gehört fest zu meinem Leben dazu, ich gehe auch jetzt während der Tour noch regelmäßig ins Fitnessstudio.

Welche Beziehung haben Sie zu Düsseldorf und zum Rheinland?

Gyenei: Im Düsseldorfer Capitol haben die Proben vor meiner ersten Tour mit „Dirty Dancing“ begonnen. Dort hat für mich alles angefangen. Ich liebe die Altstadt und gehe sehr gerne am Rheinufer spazieren.

Tickets

Mehr Informationen und Termine, sowie Karten ab 32 Euro gibt es online unter: www.tickets-direkt.de, www.dirty-dancing-tour.de