Diese Veranstaltungen hat Wuppertal im Sommer zu bieten

Restaurant Day, Kirmes am Stadion, Kinderfest im Zoo und mehr.

Von Tiziana Schönnels

Wuppertal. In Wuppertal läuft der Veranstaltungs- und Festival-Sommer an. Das Programm hat in den nächsten Monaten einiges zu bieten.

Seit dem 30. April finden im Rahmen der Quartiersgartenschau Heckinghausen Feste, Spaziergänge, Konzerte und Aktionen für Kinder statt. Jede Woche bis Anfang November gibt es bei der „Quga 2023“ Angebote, die einladen sollen, die Grünanlagen des Quartiers ausgiebig zu erkunden.

Am kommenden Samstag, 13. Mai, gibt es zum diesjährigen Restaurant Day eine besondere Aktion in Kooperation mit dem Sinfonieorchester: Im Rahmen des Förderprojektes „Uptown Culture“ findet an diesem Tag gleich zwei Mal musikalisches Programm im Quartier Mirke statt. Um 15 Uhr gibt es zu Waffeln und Bildergeschichten etwas für Klein und Groß im Mirker Bahnhof zu hören, ab 19 Uhr geht es mit Streich-Trios aus verschiedenen Jahrhunderten und Candlelight KüFA (Küche für alle) im Autonomen Zentrum weiter.

Vom 18. bis 21. Mai wird wieder kulinarische Vielfalt, Streetart und Musik beim Street Food & Music Festival auf dem Laurentiusplatz geboten. Am selben Wochenende startet auch Sound of the City, ein Festival der Oper Wuppertal. Die fünfte Ausgabe unter dem Titel „Animal Life Wuppertal“ bespielt bis zum 27. Mai diverse Aufführungsstätten, unter anderem die Zoosäle im Grünen Zoo. Ein weiteres Festival veranstaltet vom 21. bis 29. Mai das Tanztheater Pina Bausch: Wundertal bringt Bewegung in die Stadt – unter anderem mit einem dreistündigen Tanzmarathon für bis zu 200 Personen auf der Sonnborner Straße.

Viele Veranstaltungen im Juni

Im Zoo findet am 2. Juni das traditionelle Kinderfest statt, bei dem der Eintritt für Kinder kostenlos ist und für Erwachsene ab 14 Jahren 5 Euro beträgt. Parallel beginnt an diesem Tag die Mega-Kirmes am Zoo Stadion, auf der bis zum 5. Juni eine Runde auf dem Karussell gedreht werden kann. Auch das Luisenfest findet dieses Jahr wieder statt. Am 4. Juni kann ab 8 Uhr getrödelt werden, um 14 Uhr beginnt das Musikprogramm.

In der darauffolgenden Woche darf ab Donnerstag, 8. Juni, vier Tage lang beim Stadtfest Barmen geht live in der Barmer Innenstadt gefeiert werden. Parallel dazu gibt es am 10. Juni das Nachbarschaftsfest an der Börse, das Familien-Programm ab 14 Uhr bietet. Auch am 18. Juni muss keine Langeweile aufkommen. Wer es sportlich mag, kann am Schwebebahnlauf teilnehmen, ab 10 Uhr das ein oder andere Schnäppchen beim Viertelflohmarkt am Brill ergattern oder den Nachmittag ab 12 Uhr beim großen Kinder- und Familienfest auf der Hardt verbringen.

Elberfelder Cocktail findet zum 35. Mal statt

Der Juli macht eine kleine Event-Pause, aber beim Open-Air-Kino Talflimmern können vom 23. Juni bis 12. August in lauen Sommernächten ausgewählte Filme genossen werden. Zum Auftakt gibt es Hitchcocks „Über den Dächern von Nizza“ zu sehen. Zum 35. Mai heißt es vom 4. bis 6. August Elberfelder Cocktail. Vom Von-der-Heydt-Platz bis zur Laurentiuskirche wird in den Fußgängerzonen gastronomisch und musikalisch aufgefahren – Shopping am verkaufsoffenen Sonntag inklusive.

Nachhaltig geshoppt werden kann am 12./13. August beim Sieben Sachen Markt am Schloss Lüntenbeck. Als Pendant zur Elberfelder Ausgabe im Mai wird ab dem 17. August auf dem Johannes-Rau-Platz-Platz für das viertägige Street-Food-Beach-Festival ein Sandstrand aufgeschüttet.