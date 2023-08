Dieb klaut 22-jähriger Wuppertalerin das Handy und setzt Jugendliche unter Drogen

Gegen zwei Männer laufen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, sexueller Belästigung und Verstößen gegen das Arznei- und Betäubungsmittelgesetz, gegen einen außerdem wegen Diebstahls.

Wuppertal. Ein Jugendlicher hat am späten Samstagabend erst eine Frau aus Wuppertal bestohlen und anschließend zusammen mit einem anderen Mann ein junges Mädchen unter Drogen gesetzt.

Nach Angaben der Bundespolizei meldete sich eine 22-Jährige gegen 22.40 Uhr auf der Wache im Essener Hauptbahnhof und berichtete, dass ihr auf dem Weg zum Bahnsteig das Handy gestohlen worden sei. Die Polizei wertete daraufhin die Videoüberwachung des Bahnhofs aus und konnte beobachten, wie der polizeibekannte Tatverdächtige in einen Zug in Richtung Köln gestiegen war.

Alarmierte Kollegen aus Düsseldorf stellten den 17-Jährigen schließlich am Düsseldorfer Hauptbahnhof und fanden bei der Durchsuchung das Smartphone der Wuppertalerin. Der mutmaßliche Handy-Dieb war in Begleitung eines 32-jährigen Mannes sowie eines 14-jährigen Mädchens. Die Jugendliche gab an, dass die Männer sie gedrängt hätten, Beruhigungsmittel zu nehmen. Anschließend habe der 32-Jährige sie in den Arm genommen und versucht, sie zu küssen. Nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst wurde die Jugendliche an eine Jugendschutzstelle übergeben.

Die Beamten leiteten gegen die Männer ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, sexueller Belästigung und Verstößen gegen das Arznei- und Betäubungsmittelgesetz ein. Der 17-Jährige muss sich außerdem wegen Diebstahls verantworten. red