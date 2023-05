Die Vorfreude auf das Schumannfest in Düsseldorf steigt

Das Clair Obscur Saxofonquartett kleidet am 15. Juni Kompositionen der Schumanns in ein neues Klanggewand.

Ab Freitag stehen in der Landeshauptstadt 26 Konzerte in 18 Tagen auf dem Programm. Dabei setzen die Veranstalter auf neue Höhepunkte und besondere Spielorte.

Von Stephan Eppinger

Düsseldorf. Das Schumannfest vom 2. bis 18. Juni sorgt mit 26 Konzerte in 18 Tagen für ein furioses Saisonfinale in der Tonhalle. Intendant Michael Becker, Festivalleiterin Maja Plüddemann, Dramaturg Uwe Sommer-Sorgente und Albert Michael Tilmann von der Robert-Schumann-Gesellschaft haben jetzt das diesjährige Programm vorgestellt.

Jedes Jahr kleidet sich die Tonhalle im letzten Monat der Spielzeit in ein luftiges Sommerkleid und feiert die Schumanns: Das Schumannfest 2023 umfasst Konzerte von Oper über Symphonik und Lied bis zu Klavier. Dabei gibt es nicht nur Musik aus dem Herzen der Romantik zu hören, sondern auch Jazz, Frühbarockes und Zeitgenössisches. Zusätzlich zu den Festivalprojekten richten etablierte Tonhallen-Konzertreihe wie die „Sternzeichen“, die „Raumstation“ oder das Virtuosen-Varieté mit Igudesman & Joo ihre Kompassnadeln nach den Schumann aus.

Es geht um Innovation und Experimentierfreude

Michael Becker erklärt die Programmgestaltung: „Diese unterschiedlichen Schwerpunkte ergänzen sich logisch und machen die Konzerte besonders. Das Schumannfest dreht sich um den Sommer und um alles, das Clara und Robert Schumann gut finden würden und wofür sie als Komponistenpaar bis heute stehen: Innovation und Experimentierfreude.”

Das Schumannfest startet am 2. Juni in der Tonhalle mit einem Paukenschlag: Schumanns einzige Oper „Genoveva“ wird vom Helsinki Baroque Orchestra, dem Arnold Schönberg Chor aus Wien und einer exzellenten Solistenriege um Carolyn Sampson und Marie Seidler in einer halbszenischen Aufführung auf die Bühne gebracht. Das Orchester präsentiert das Meisterwerk erstmals auf historischen Instrumenten.

Das Minguet Quartett aus Düsseldorf und die amerikanische Pianistin Claire Huangci erkunden am 5. Juni im Palais Wittgenstein die Geistesverwandtschaft zwischen György Ligeti und Robert Schumann, der atemberaubende Countertenor Vincenzo Capezzuto und sein Barock-Ensemble Soqquadro Italiano spielen am 7. Juni in der Neanderkirche Canzoni d’amore. Das Clair Obscur Saxofonquartett, dessen Mitglieder regelmäßig die Saxofongruppe der Berliner Philharmoniker bilden, kleidet am 15. Juni im Helmut-Hentrich-Saal Kompositionen der Schumanns in ein neues Klanggewand.

Ein Highlight werden die neuen „Skyline-Konzerte“ über den Dächern Düsseldorfs

Buchstäblich ein besonderer Höhepunkt des diesjährigen Festivalprogramms sind auch die neuen „Skyline-Konzerte“, die an spektakulären Spielorten stattfinden: Der israelisch-palästinensische Pianist Saleem Ashkar hat für das Schumannfest drei Konzerte konzipiert, die in den obersten Etagen der höchsten Häuser der Stadt stattfinden.

Über den Dächern Düsseldorfs spielt Ashkar am 14. Juni solo im „Eclipse“ am Kennedydamm und noch zwei weitere Konzerte mit hochkarätigen Mitstreiterinnen und Mitstreitern am 17. Juni im Dreischeibenhaus und am 18. Juni im „SIGN!“ im Medienhafen. Zu hören gibt es Musik von Clara und Robert Schumann, Brahms und Mendelssohn sowie jeweils eine frisch komponierte Uraufführung, die sich den Schumanns widmet.

Den Abschluss macht das Sommermusikfest am 18. Juni

Das Neue-Musik-Festival „Schönes Wochenende“, das am 10. und 11. Juni als Teil des Schumannfestes stattfindet, präsentiert vier spannende Konzerte mit emotionaler Musik, die zu Engagement und Veränderung anregt.

Zum Abschluss des Konzertmarathons öffnet die Tonhalle am 18. Juni noch einmal die Türen ganz weit zu einem Sommermusikfest für alle, bei dem vom Kinderorchester bis zu den Düsseldorfer Symphonikern nicht nur alle festen Ensembles der Tonhalle, sondern auch ein Publikumschor, unser Publikumsorchester und viele Musikerinnen und Musiker aus der freien Szene der Stadt zu erleben sind.

Das gesamte Konzertprogramm und mehr Informationen zum Schumannfest gibt es hier: www.tonhalle.de