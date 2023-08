Reise ins Abenteuerland startet

Die Proben für das Pur-Musical im Düsseldorfer Capitol Theater haben begonnen. Das erwartet das Publikum ab dem 10. Oktober.

Von Stephan Eppinger

Düsseldorf. „Wir haben lange auf diesen Tag hin gefiebert und freuen uns, dass jetzt die Reise ins Abenteuerland mit unseren 25 Darstellern und der siebenköpfigen Band beginnen kann“, sagt Produzent Martin Flohr. Er hat mit 17 Jahren sein erstes Pur-Konzert besucht – und er schmiedet seit zehn Jahren Pläne für ein Musical mit Songs der Band um Frontmann Hartmut Engler.

Nach einem groß angelegten Casting mit mehr als 1100 Bewerbern haben nun die Proben für „Abenteuerland“ begonnen, das am 22. Oktober im Düsseldorfer Capitol Theater seine Weltpremiere feiern wird. In der Landeshauptstadt wird das Musical dann bis zum 10. März zu sehen sein.

Die Proben finden zunächst in den Capitol-Studios statt, während das Theater für die neue große Produktion umgebaut wird. So werden aktuell die bisherigen Bühnenportale entfernt, um im Anschluss die „Abenteuerland“-Bühne bauen zu können. Ab Mitte September setzen die Darsteller dann gemeinsam mit der Band in den fertigen Kulissen ihre Proben fort, bevor ab dem 10. Oktober die ersten Previews gezeigt werden.

Das ist das Besondere an dem Musical

„Wir wollen aus unserem Musical kein Pur-Konzert machen, sondern mit den Songs der Bands die Familiengeschichte der Schirmers erzählen, die sich über drei Generationen erstreckt. Dazu werden Songs neu arrangiert und instrumentiert. So wird das Lied ,Allein vor dem Spiegel’ nicht vom Sänger, sondern von der Person, die vor dem Spiegel sitzt, gesungen. Das lässt die Songs anders klingen und bringt überraschende Momente für das Publikum mit sich”, berichtet Regisseur Dominik Flaschka.

„Bei meinem ersten Pur-Konzert habe ich mich direkt wie unter Freunden gefühlt. Jeder hat mitgesungen und jeder konnte sich in den Songs wiederfinden, die alle ihre Geschichte erzählen. Daraus wollte ich eine große Geschichte machen und auf die Bühne bringen. 2018 habe ich das Konzept Hartmut Engler vorgestellt, der alles vom Casting bis zu den Proben vor Ort begleitet“, sagt Flohr.

Junger Darsteller hat viel Spaß

Für die junge Generation im Musical steht Johann Zumbült, der die Rolle des 18-jährigen Alex Schirmer übernommen hat. „Ich weiß, dass viele in meiner Generation die Musik von Pur mögen. Auch ich kannte einige Songs. Bei der intensiven Beschäftigung damit hatte ich jetzt viel Spaß gehabt. Da ist wirklich für jeden etwas dabei“, sagt der gebürtige Hannoveraner, der ähnlich wie Alex auch privat stringent seine Ziele verfolgt und der so seine Träume Realität werden lassen möchte.

Die Wahlkölnerin Carolin Soyka vertritt mit der Rolle der Petra Schirmer die mittlere Generation: „Ich bin in den 80er und 90er Jahren mit der Musik von Pur aufgewachsen und war schon als Teenager beim Pur-Konzert. Dass ich es jetzt auf diese schöne Art und Weise mit den Songs zu tun bekomme, gefällt mir sehr“, sagt Soyka, die wie Petra im Musical als Mutter von zwei Kindern mitten im Leben steht. Für den Niederländer Harrie Poels (65) war die Musik von Pur Neuland. „Ich höre eigentlich lieber Hardrock und gehe nach Wacken. Aber jetzt bin ich von der Musik und vor allem von den Texten von Hartmut Engler sehr begeistert. Sie eignen sich sehr gut für ein Musical. Ich mag auch die Rolle als Karl. Der ist gerne mit dem Motorrad unterwegs, liebt Fußball und mag Bier und Currywurst. Das gefällt mir“, sagt der Vater und Großvater, dessen Karriere in einer Rockband begonnen hat.

Service

Pur-Musical „Abenteuerland“, 10. Oktober (Previews) bis 10. März 2024 im Capitol-Theater an der Erkrather Straße in Düsseldorf. Premiere: 22. Oktober. Die Karten gibt es im Vorverkauf ab 49,90 Euro.