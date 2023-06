Nach Hochwasser: Neue Bühnentechnik nicht vor 2024 in Betrieb

Sanierungsarbeiten im Opernhaus in Barmen

Von Monika Werner-Staude

Wuppertal. Mit dem Beginn der Sommerpause kommt die neue Bühnentechnik in die Oper Wuppertal. Die dafür veranschlagten Kosten werden um 900.000 Euro unterschritten. Aber: Für die Inszenierungen und das Publikum ändert sich in diesem Jahr trotzdem nichts. Die durch die Zerstörungen der Flutkatastrophe bedingte eingeschränkte Nutzung bleibt erhalten. Denn die Steuerung der Technik kommt aufgrund globaler Lieferschwierigkeiten zunächst nicht. Ralf Reuter vom Gebäudemanagement der Stadt hofft aufs nächste Jahr.

Zwei Millionen Liter Wasser drangen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 von unten und durch die Türen des Opern-Gebäudes, breiteten sich in der Fläche über Treppen im ganzen Untergeschoss aus. Die Liste der betroffenen Bereiche war ellenlang. Es wurde aufgeräumt, der Teppichboden entsorgt, der Putz von den Wänden geschlagen. Heizungen wurden abmontiert, Türen ausgehängt.

Danach folgten Trocknungsmaßnahmen, die in den Kühlräumen des Bistros im Untergeschoss und in einem Archivraum etwas länger andauerten. Die entkernten und getrockneten Bereiche wurden danach wieder verputzt, Wände gestrichen, Heizungskörper kehrten zurück, neuer Teppich wurde verlegt, Türen repariert.

Und die Bühne? Das noch 2021 ausgegebene Ziel der eingeschränkten Nutzung wurde erreicht. Im Dezember kehrte der Spielbetrieb ins Haus zurück. Bis heute aber funktionieren weder die Bühnenpodien, noch die Elektrifizierung der Obermaschinerie. Das soll nun anders werden.

Ab 26. Juni wird die neue Bühnentechnik eingebaut. Dafür wird derzeit noch die alte (zerstörte) Maschinerie abgebaut und entsorgt. Ein Kraftakt, weil vier Antriebe für vier je zwei Meter mal zwölf Meter Bühnenpodien, die jedes sechs Tonnen wiegt, zerschnitten und nach oben transportiert werden müssen.

Tausendfüßler eigens gezimmert

Außerdem wurde ein neues Fundament gegossen, die Lüftung provisorisch verlegt. Auf die Steuerung muss gewartet werden, derzeit liegen die Lieferfristen bei 14 Monaten. Heißt: Auch wenn der Opernbetrieb nach 13 Wochen wieder aufgenommen wird, verändert sich nichts Sichtbares. weil die Hardware zwar da ist, die Software aber fehlt.

Weiter warten will man beim Podienbetrieb des Orchestergrabens nicht. Die Abdeckung des Bereichs wird immer noch mit Hilfe eines hölzernen Untergestells (Tausendfüßler) bewegt, das eigens gezimmert wurde. Damit die Bühne für das Tanztheater größer wird, wird es aufgebaut, damit das Orchester spielen kann, wird es abgebaut. All das mit purer Muskelkraft. Ein arbeitsintensives und anstrengendes Unterfangen. „Dafür sollen nun die drei Antriebe ertüchtigt und eine vereinfachte Steuerung hergestellt werden“, erzählt Reuter.

Reibungslos verlief bislang die Planung. Die europaweit ausgeschriebenen Planungs- und Bauleistungsarbeiten waren noch 2021 an die hessische Firma Kunkel Consult vergeben worden. Die legte im April 2022 eine Kostenberechnung von 6,6 Millionen Euro vor, Reuter selbst war von sechs Millionen ausgegangen, weitere EU-weite Ausschreibungen später erhielt die Firma TTS Theatertechnische Systeme GmbH Syke im Januar 2023 den Zuschlag mit angebotenen 5,7 Millionen Euro. „All das verlief schnell und bleibt unter der Kostenberechnung“, freut sich Reuter.

Auch das Thema Prävention wird weiter verfolgt. Im Unterbühnenbereich sollen die Fundamente zusätzlich abgedichtet, Wasserschutzwände im Herbst und Winter eingezogen werden. Alle Steuerungselemente wandern auf die Zwischenbühne oder unter das Dach. Die Außentüre zur Bühne wird druckdicht gemacht. Um zu verhindern, dass künftig Flut- oder Starkregen ins Gebäude dringen, wurden dessen Schwachpunkte definiert, Risiken priorisiert, Maßnahmen erarbeitet.

Die Sandsäcke liegen noch

Danach sollen die Türen und Fenster der Innenhöfe, über die im Juli 2021 das meiste Wasser von oben und unten eindrang, druckdicht gemacht werden. An bestimmten Stellen sollen Schotts eingebaut werden, die im Ernstfall hochklappen und das Hochwasser aufhalten. Wo heute noch Geländer sind, könnten morgen Mauern stehen, zählt Architektin Gordana Timpert-Primorac, die beim GMW für den Bauunterhalt der Oper zuständig ist, auf. Wirklichkeit wird all das freilich erst, wenn es von der Denkmalschutzbehörde genehmigt ist. Dann aber lege man los. Die Sandsäcke, die an einigen Stellen liegen, können also noch nicht weggeräumt werden.