Das erwartet Solingen auf der Sommerparty

John Diva & The Rockets of Love reisen in die 1980er und zurück ins Heute.

Vom 11. bis zum 13. August steigt die große Sommerparty. Das ist das Programm.

Solingen. Der Initiativkreis Solingen veranstaltet vom 11. bis zum 13. August wieder die Sommerparty Echt.Scharf.Solingen. auf dem Neumarkt. Dazu läuft auf dem Fronhof das Winzerfest und auf den Wegen dazwischen gibt es auch Stände. Ausgedünnter wird der verkaufsoffene Sonntag verlaufen. Am 13. August hat zwischen 13 und 18 Uhr der Hofgarten geöffnet. Die City-Händler der Gemeinschaft W.I.R. hatten zuletzt erklärt, gänzlich auf Sonntagsöffnungen verzichten zu wollen. Das Tageblatt stellt heute den Ablauf vor:

+ Downtown um Hermann Daun setzen auf Bluesrock. © Harry Esser

Freitag, 11. August: An diesem Tag präsentiert der Initiativkreis Bands und Musiker, die schon öfter auf der Sommerparty aufgetreten sind.

17.30 Uhr: Mit der Band Downtown tritt Solingens Soul- und Rock-Legende Hermann Daun auf. Aber auch Gitarrist Harry Esser und Bassist Boenny Bönnhoff gehören seit Jahrzehnten zum Inventar der Solinger Livemusik-Szene. Die Band spielt Blues, Soul und Rockmusik.

19 Uhr: Mit The Juicy Souls tritt eine Band auf, die den Solingern von Auftritten beim Karneval in der OTV-Halle und den Motto-Konzerten in der Cobra bekannt ist. Geboten werden Soul im Mowtown-Sound und dazu passende Disco-Klänge der 70er.

21 Uhr: Im Jahr 2013 waren John Diva & The Rockets of Love erstmals in Solingen auf der Bühne am Neumarkt. Mit einer mitreißenden Show der Glamrock-Hits der 1980er Jahre wussten sie zu begeistern. Im Jahr 2023 ist die Projektband viele Schritte weiter. Längst hat sie sich national und international einen Namen mit eigenen Stücken im Stil des glamourösen Rocks gemacht. Eine Mischung beider Seiten der Band wird es in Solingen geben, verspricht die Gruppe für den 11. August. Alles läuft unter dem Motto „80er Cover-Rockshow“.

+ Leonora Huth kommt mit Band zum Neumarkt. © Arno Geister



Samstag, 12. August: Als den Tag der Ladys auf der Bühne hat der Initiativkreis den Samstag beschrieben. In Anlehnung an die Forderung der Entertainerin Carolin Kebekus, den Frauen mehr Raum bei Festivals zu geben, werden sie an dem Samstag auf der Bühne den Ton angeben.

17.30 Uhr: Teneja gehört seit vielen Jahren zu den Größen der Solinger Szene. Mit ihrer Band Teneja's Delight setzt sie auf eine Mischung aus Coversongs und eigenen Liedern. Sie sagt: „Besucher können sich auf ein sehr individuelles und außergewöhnliches Repertoire an Songs freuen.“

18.45 Uhr: Als Annika Kron gewann die heute verheiratete Annika Dewenter die Herzen der Solingerinnen und Solinger beim von Peter Enke organisierten Show-Format Youngst'r. Sie studierte Gesang und Musical und kehrte vor einigen Jahren nach Solingen zurück. Mit ihrem Ehemann Alex gründete sie das Duo A Team Unplugged. Nur mit Gesang und Gitarre präsentieren sie Hits von Pop über Rock bis hin zu Soul.

19.45 Uhr: Schon als 17-Jährige war Leonora Huth eine Entdeckung bei der Sommerparty mit ihren eigenen Songs. Waren sie zu Anfang eher melancholisch, sprühen sie heute vor Lebensfreude. „Mit ihrer achtköpfigen Band wird sie die Power der Songs und Intensität ihres Spiels auf der Bühne am Neumarkt präsentieren“, verspricht der veranstaltende Initiativkreis.

21.30 Uhr: In den Jahren 2018 und 2019 bebte am Samstagabend der Neumarkt bei den Klängen der Formation Goodfellas. Die Coverband mit Sitz in Wuppertal präsentiert stets ein dichtes Programm mit Hits der vergangenen Jahre, mischt ein paar Oldies dazu. Und sie habe ein gutes Recht, am Ladys-Day dabei zu sein, erklärt der Initiativkreis, denn oft geben die Solistinnen den Ton bei der rund zweistündigen Show an. Der Initiativkreis setzt mit den Goodfellas wie auch schon mit John Diva darauf, in den Abendstunden viele Gäste aus den Nachbarstädten Solingens auf den Neumarkt zu locken. „Wir wollen den Menschen zeigen, wie toll man in Solingen feiern kann“, erklärt Waldemar Gluch, der Vorsitzende des veranstaltenden Vereins. Gäste aus den Nachbarstädten erwarten Gluch und sein Team auch für den Abschlusstag der Sommerparty am verlängerten Wochenende.

+ Bounce wollen für Gänsehaut-Momente auf der Bühne sorgen. © Bounce

Sonntag, 13. August: Mische Altbekanntes mit Neuem, das die Solinger aber auch aus anderem Zusammenhang bereits kennen. So könnte man den dritten Tag der Sommerparty auf dem Neumarkt beschreiben.

14 Uhr: Die Kotten Klub Bigband der städtischen Musikschule gehört bereits zum Inventar der Sommerparty und eröffnet traditionell den Sonntag. Klassische Titel des Bigband-Jazz werden unter Leitung von Klaas Voigt geboten.

16.30 Uhr: Als es noch regelmäßig Livemusik im legendären Getaway gab, da gehörten Lax Alex Contrax zu den Attraktionen in Ohligs. Und die Band gibt es noch. Für den Auftritt auf der Sommerparty haben sie ihre Soundmaschine wieder angeworfen. Sie bleibt sich ihrem Konzept dabei treu, verrät die Band: „Die musikalischen Einflüsse in der Band waren immer äußerst breit gestreut, was nicht ausbleibt, wenn neun Leute zusammenkommen, die ihr Leben voll und ganz der Musik verschrieben haben. Dieser stilistische Schmelztiegel fand im Ska den kleinsten gemeinsamen Nenner. Mit vielen anderen Einflüssen angereichert, entstand so eine bunte Mixtur, die mit Ska-Rock-Pop ihre treffendste Bezeichnung fand.“

19 Uhr: Die Band Bounce aus der Nachbarstadt Mettmann spielte 2019 ein Konzert am Sonntagabend auf der Sommerparty. Der Initiativkreis erklärt, dass es da ganz besondere Gänsehaut-Momente gegeben habe, die man sich auch für dieses Jahr erhofft. Mehr zum Programm: www.solingen-sommerparty.de