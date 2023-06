Die „Letzte Generation“ organisiert ein Protesttraining

In Wuppertal bildet sich eine Gruppe – Aktivisten halten auch Vorträge in der Utopiastadt und im Autonomen Zentrum.

Von Anne Palka

Wuppertal. Sie kleben oder betonieren sich auf die Straße, um für Maßnahmen gegen die Klimakrise zu protestieren: Die „Letzte Generation“ ist vor allem in Berlin aktiv, Aktionen gab es auch in Köln, Krefeld und anderen Städten. In Wuppertal noch nicht. Doch nun entsteht auch hier eine Ortsgruppe, sagt Jana Reekers für die „Letzte Generation“. Es haben erste Veranstaltungen stattgefunden, Vorträge und ein Protestmarsch. Und am Samstag, 17. Juni, ist ein Protesttraining geplant.

Es sei „Voraussetzung, um an einer Straßenblockade teilnehmen zu können“, erklärt Jana Reekers. In den sechseinhalb Stunden gehe es um die verschiedenen Aspekte des Protests der „Letzten Generation“, damit die Teilnehmer eine informierte Entscheidung darüber treffen können, ob und in welcher Form sie sich beteiligen wollen. „Wir beschäftigen uns mit dem Protest- und Wertekonsens der Letzten Generation, zum Beispiel Gewaltfreiheit, mit der Idee von Zivilem Ungehorsam, und auch mit einem beispielhaften Ablauf eines Protests sowie mit Möglichkeiten des persönlichen Umgangs mit Aggressionen. Ebenfalls geht es um Rechte und Pflichten im Polizeikontakt. Die Proteste können sowohl emotional belastend sein, als auch andere Konsequenzen mit sich bringen.“ Darauf soll das Training vorbereiten. In Wuppertal seien aktuell aber keine Straßenblockaden mit Kleber geplant.

Wenn es doch zu einer Blockade kommen sollte, sei die Polizei vorbereitet, sagt Sprecher Andreas Reuter. Im Bergischen Städtedreieck habe man sich mit dem Thema befasst, als die „Letzte Generation“ Anfang des Jahres ankündigte, ihre Aktionen auf das ganze Bundesgebiet auszuweiten. „Unter anderem haben wir Speiseöl in entsprechender Menge besorgt und die Streifenwagen damit ausgestattet. Wenn sich jemand zum Beispiel auf der B7 oder Gathe festkleben sollte, sind wir ausgerüstet, um schnell reagieren und ihn von der Straße lösen zu können.“ Das sei wichtig, damit Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ihre Einsätze fahren können – und nicht von gestautem Verkehr blockiert werden.

Wie die Beamten konkret reagieren, komme auf den Ort an, die Gathe zum Beispiel ist enger als die Kreuzung Fischertal. „Die Kollegen sind so ortskundig, dass sie auf die Szenarien vorbereitet sind, sollte es zu Aktionen kommen.“

Man hofft auf Unterstützung von Kommunalpolitikern

Jana Reekers betont, dass die „Letzte Generation“ in Verhandlungen treten will. Die Forderungen richten sich in erster Linie an die Bundesregierung, deshalb fänden die Proteste in Berlin statt. Für die Umsetzung von wirksamem Klimaschutz hoffe man jedoch auch auf Unterstützung von Kommunalpolitikern und sei jederzeit bereit, sich auszutauschen. In Städten wie Hannover, Marburg, Tübingen, Greifswald und Lüneburg habe man sich inhaltlich schnell mit den Oberbürgermeistern einigen können – in Köln gebe es die Bereitschaft für offene Gespräche nicht. „Wir sehen uns gezwungen, dort weiter Zivilen Widerstand zu leisten, weil es sofort wirksame Maßnahmen im Klimaschutz braucht, um die Kipppunkte noch verhindern zu können.“

Rechtsradikale Institutionen werden abgelehnt

Die „Letzte Generation“ hat in Wuppertal zu mehreren Informationsveranstaltungen eingeladen, in der Utopiastadt und im Autonomen Zentrum. Die „Letzte Generation“ sei dankbar für jeden Ort, an dem sie Veranstaltungen stattfinden lassen kann, sagt Jana Reekers – freue sich besonders darüber, wenn Institutionen, die einen sozialökologischen Wandel unterstützen, ihre Räume zur Verfügung stellen; lediglich rechtsradikale Institutionen lehne sie ab.

Die „Letzte Generation“ habe die Utopiastadt angefragt, ob sie die Räume in der Mirke nutzen könne, berichtet David Becher. Beim monatlichen Termin, bei dem die Utopisten sich auf den aktuellen Stand ihrer Projekte bringen und Fragen klären, sei dies Thema gewesen – aber kein großes. „Warum denn auch nicht? Die Utopiastadt ist ein ‚andauernder Gesellschaftskongress mit Ambitionen und Wirkung‘. Deshalb ist es sinnvoll, sich mit gesellschaftlich relevanten und aktuellen Themen auseinanderzusetzen.“ Man habe die Räume für die Informationsveranstaltung zur Verfügung gestellt, ein Modul der Utopiastadt sei die „Letzte Generation“ nicht. „Es passt gut zur Utopiastadt, über Inhalte zu sprechen. Und gerade bei der ‚Letzten Generation‘ wird mittlerweile oft nur noch über die Form diskutiert, nicht mehr über den Inhalt.“

Das Autonome Zentrum, in dem am Donnerstag, 22. Juni, wieder ein Vortrag der „Letzten Generation“ stattfindet, hat nicht auf die Anfrage reagiert, wie es zu den Zielen und Methoden der Klima-Aktivisten steht, und ob es personelle Überschneidungen gibt.

Letzte Generation

Die „Letzte Generation“ schreibt über sich selbst: „Die Regierung ignoriert alle Warnungen. Immer noch befeuert sie die Klimakrise und hat uns damit an den Rand eines Abgrunds gebracht. Wir sind nicht länger bereit, dieses Verbrechen an der Menschheit widerstandslos hinzunehmen. Wir werden nicht abwarten, während ein Staat nach dem anderen kollabiert. Am Ende sind wir alle in Gefahr. Wir sind der Überlebenswille dieser Gesellschaft.“