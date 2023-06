Pippi Langstrumpf, Komödien oder Musiktheater: Wuppertaler Oper bietet Vielzahl an Veranstaltungen

Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester präsentieren die Spielpläne 2023/24.

Von Monika Werner-Staude

Wuppertal. Die Zeit war knapp, das Programm übervoll. Dennoch ließen es sich Oper, Schauspiel und Sinfonieorchester Wuppertal jüngst nicht nehmen, die Präsentation der Spielpläne für die nächste Saison mit Kostproben zu schmücken. In der Oper vor Abonnenten, Politikern, Aufsichtsräten und Förderern im gefüllten Parkett. Entsprechend temporeich war die Präsentation – wissend dass sie „nur“ Appetit auf das machen sollte, was nun im, fünf Hefte (drei Sparten, Education, Service) umfassenden, Schuber und im Netz nachzulesen ist.

Rebekah Rota startet in ihre erste Spielzeit als Intendantin der Wuppertaler Oper. Zur Handschrift der neuen Leiterin gehört neues Personal. Und so steht bei der Präsentation die neue Dramaturgin Laura Knoll neben ihr. Drei andere sind Mezzosopranistin Edith Grossmann, Tenor Jason Lee und Bassbariton Erik Rousi, die zu Tenor Sangmin Jeon im Opernensemble dazustoßen. Ein Sopran, Bariton oder Bass werden später das sechsköpfige Ensemble komplettieren. Bariton Geng Lee, ist nur für die erste Produktion in Wuppertal. Die von Pulitzer-Preisträgerin Du Yuh komponierte Klassik-Punk-Oper „Angel’s Bone“ wird als erste Premiere in der Alten Glaserei über die Bühne gehen – die Oper wird bekanntermaßen repariert.

Insgesamt gibt es sechs Premieren, die jeweils für eine ganz eigene Musiktheaterauffassung stehen: Wagners „Tristan und Isolde“, „Cinderella“ von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II, „Alcina“ von Händel, der Doppelabend „Erwartung“ (Schönberg) und „Der Wald“ (Ethel Smyth) sowie Nicolais „Die lustigen Weiber von Windsor“. Rota stellt ihre Spielzeit auf vier Säulen, die die Oper als Ort der Verzauberung und Entzauberung, der Entdeckung (Stichwort: Eduction), der Innovation (Stichwort: Klimaneutralität) und der neuen Stimmen und künstlerischen Handschriften präsentiert.

Thomas Braus tritt mit einem stabilen Kernensemble an, in das Konstantin Rickert zurückkehrt und das mit Paula Schäfer ein neues Gesicht aufweist. Bei den Regieteams treten Bewährte (Johanna Landberg, Nicolas Charaux oder Peter Wallgram) und Neue (Anne Mulleners, Hannah Frauenrath oder Roland Riebeling) an.

„Pippi Langstrumpf“im September

Unter den acht Premieren finden sich drei (mehr oder weniger alte) Klassiker („Woyczek“, „Phaedra“ sowie „Norway today“ von Igor Brauserina), zwei moderne Stücke („Klimatrilogie“ von Thomas Köck und „Falsch“ von Lot Vekemans (einen Dialog daraus trugen Julia Wolff und Nora Krohm vor); das Familienstück „Pippi Langstrumpf“ (das diesmal komplett im Theater am Engelsgarten gespielt wird und das schon ab September), die Krimi-Komödie „Arsen und Spitzenhäubchen“ (Braus, Stefan Walz und Alexander Peiler gaben dazu eine Kostprobe) sowie einen Abend frei nach James Joyces Roman „Ulysses“. Es gibt ein Wiedersehen mit „Faust“, „Der Nussknacker und „Die Hölle“ und die Fortsetzung beliebter Formate wie das literarische Solo und Nightradio.

Patrick Hahn startet in seine dritte Saison, in der er sechs Mal die musikalische Leitung übernimmt. Ansonsten die Taktstöcke an Carl St. Clair, Francois Leleux, Jonathan Darlington, Olari Elts übergibt. Die zehn Sinfoniekonzerte bieten wieder eine Mischung aus beliebten Schwergewichten wie Mahler, Brahms, Beethoven und Mozart und weniger bekannten Komponisten. Ein Konzept, das sich bewährt habe, wie ihm das Feedback des Publikums spiegele, freut sich der Generalmusikdirektor. Und so gibt es zum Saisonauftakt auch gleich Györgi Ligeti mit Mozart und Haydn, ist das achte Konzert ein amerikanisches mit John Williams, Edgar Varése – und Rachmaninow.

Außerdem setzt er die Wuppertaler (und mittlerweile eigene) Tradition fort und bringt Wagner: Sein konzertanter Ring in Lorin Maazels Fassung beendet die Saison. Und es wird gleich zweimal open air gespielt: zum Spielzeitauftakt auf dem Laurentiusplatz und am Tag darauf auf dem Platz der Republik – das „Uptwon Culture“-Format ist eines von vielen bekannten, die die Wuppertaler wieder erwarten. Vom hohen Niveau des Orchesters zeugte der Beitrag, den Hahn und Joël Wöpke (Violoncello) zum Abschluss mit Schumann gaben.

Die Spielpläne gibt es online: wuppertaler-buehnen.de