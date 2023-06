Die A 46 wird zwischen Elberfeld und Barmen wieder gesperrt

Die Autobahn GmbH beseitigt zunächst in Richtung Dortmund anschließend in Richtung Düsseldorf an jeweils vier Tagen Fahrbahnschäden.

Von Christian Töller

Wuppertal. In nächster Zeit stehen wieder einige Arbeiten auf der Autobahn 46 an, die teilweise eine Sperrung von einzelnen Fahrbahnen oder Abschnitten notwendig machen. So sperrt die Autobahn GmbH Rheinland von Donnerstag, 29. Juni, ab 21 Uhr bis Montag, 3. Juli, um 5 Uhr die A46 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Wuppertal-Elberfeld und Wuppertal-Barmen. „Die Autobahn GmbH saniert die Fahrbahn und baut lärmmindernden offenporigen Asphalt ein“, teilt Sprecherin Jasmina Matera mit. Umleitungen sind mit einem roten Punkt beschildert.

Weiter geht es ein paar Tage später. Von Donnerstag, 6. Juli, ab 21 Uhr bis Montag, 10. Juli, um 5 Uhr sperrt die Autobahn GmbH die A46 in Fahrtrichtung Düsseldorf auf dem Abschnitt zwischen Wichlinghausen und Elberfeld. Auch dort wird die Fahrbahn saniert und lärmmindernder Asphalt verlegt. Und auch hier gilt: Umleitungen sind mit dem roten Punkt beschildert.

Nachdem auf dem Abschnitt zwischen Sonnborn und Haan-Ost Flüsterasphalt verlegt worden ist, staut es sich in Richtung Düsseldorf trotz nun freier Fahrt im einstigen Baustellenbereich oft bis Barmen zurück. Ursache dafür ist eine Engstelle vor der bisherigen Baustelle. Auf einer Länge von etwa einem Kilometer waren neue Fahrbahnschäden im Bereich Sonnborner Kreuz entdeckt worden. „Möglicherweise wurden sie durch den Schwerlastverkehr verursacht, aber das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen“, erklärt Jasmina Matera. Sie kündigt an: „An zwei Wochenenden voraussichtlich im August sanieren wir die Fahrbahn im Bereich des Sonnborner Kreuzes in Fahrtrichtung Düsseldorf, um die Spurrillen und Fahrbahnschäden dort zu beseitigen.“

Und auch in den nächsten Monaten müssen sich die Autofahrer auf Einschränkungen und teilweise Sperrungen einstellen. So verstärkt die Autobahn GmbH Rheinland das Bauwerk über der Hatzfelder Straße (bei der Ausfahrt Wuppertal-Barmen). „Vorgesehen sind mehrere einstreifige Verkehrsführungen in beiden Fahrtrichtungen der A46“, so Jasmina Matera. Zudem ist die halbseitige Sperrung der Hatzfelder Straße notwendig.

Als möglichen Beginn der Arbeit am Überflieger Cronenberg nennt die Autobahn GmbH den kommenden November. „Zurzeit laufen die Ausschreibungen.“ Bis Anfang 2024 ist die Fertigstellung der Regenwasseraufbereitungsanlage Winchenbach (zwischen Barmen und Wichlinghausen) geplant. Die Fertigstellung der neuen Lärmschutzwand an der Tank- und Rastanlage Sternenberg-Süd in Fahrtrichtung Dortmund ist bis Ende 2024 vorgesehen.