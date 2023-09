Der schwarz-gelbe Schwanzlurch ist bedroht - Stadt Remscheid beteiligt sich an Vortrag

Wuppertal/Düsseldorf. Am Sonntag, 3. September, findet – zum ersten Mal – ein bundesweiter Tag des Feuersalamanders statt. Mehr als 30 Institutionen, Vereine, Zoologische Einrichtungen und Naturparks bieten Aktionen rund um den Schwanzlurch an, um auf seine Bedrohung und auf die wichtige ökologische Aufgabe dieses Lurches in seinem Ökosystem und seinen notwendigen Schutz aufmerksam zu machen.