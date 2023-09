Der Rettungsdienst braucht inWuppertal oft länger als acht Minuten

Die Rettung in der Not braucht in Wuppertal manchmal etwas länger.

Weil es zu wenige Wachen gibt, gerät bei parallelen Einsätzen das System durcheinander.

Von Anne Palka

Wuppertal. Der Rettungsdienst schafft es oft nicht, in den vorgegebenen acht Minuten nach Notruf beim Patienten zu sein, sagt Ulrich Zander, Leiter der Wuppertaler Feuerwehr. Im Jahr 2016 wurde die Hilfsfrist von zehn auf acht Minuten gesenkt – doch um sie erfüllen zu können, bräuchte es mehr Wachen. Sie sollten von vier auf neun Stück erhöht werden. „Weil wir drei Standorte noch nicht haben, können wir die Zeit noch nicht einhalten.“ Sie liege meist zwischen acht und zehn Minuten, teilweise auch darüber.

Besonders zum ländlichen Stadtrand sind die Wege lang: „Nach Sudberg brauchen wir deutlich länger. Das ist in acht Minuten nicht zu leisten“, sagt Ulrich Zander. „Auch im Osten dauert es, bis wir vom Standort an der Waldeckstraße erst einmal in Beyenburg sind, und dann sind wir noch nicht in Frielinghausen oder Walbrecken.“

Rettungswachen gibt es an der August-Bebel-Straße am Katernberg, Waldeckstraße in Heckinghausen, Buchenhofener Straße am Sonnborner Kreuz und Theishahner Straße auf Küllenhahn. Nach der verringerten Hilfsfrist kam ein Standort an der Otto-Hahn-Straße in Ronsdorf auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks hinzu und ein Standort auf Flanhard. Zander: „Da gab es den glücklichen Umstand, dass wir ein bestehendes Gebäude mieten konnten.“ Die neue Wache an der Kemmannstraße in Cronenberg könne in einem Monat in Betrieb gehen, dann werde der Weg nach Sudberg deutlich kürzer, geplant sind außerdem Standorte an der Mauerstraße in Unterbarmen und an der Vohwinkeler Straße in Vohwinkel. Derzeit wird wieder an einer Aktualisierung des Rettungsdienstbedarfsplans gearbeitet. Ulrich Zander geht davon aus, dass im Bereich Beyenburgs noch ein weiterer Standort hinzukommen soll.

Die langen Wege in den Außenbereichen sorgen auch im Innenstadtbereich für Probleme, erklärt Ulrich Zander: „Die Rettungswagen sind teilweise an den falschen Stellen. Wenn es im großen Gebiet, der vom Hahnerberg abgedeckt wird, den dritten Einsatz gleichzeitig gibt, muss dieser Rettungswagen von der August-Bebel-Straße oder unter Umständen aus Buchenhofen kommen. Damit gerät das ganze System außer Takt.“ Das komme eigentlich täglich vor. Und in Unterbarmen gibt es einen Bereich auf Höhe von Haspel und Polizeipräsidium, der weder von der August-Bebel-Straße noch von der Waldeckstraße gut in acht Minuten zu erreichen ist. Diese Lücke soll durch den neuen Standort an der Mauerstraße geschlossen werden. „Dann gibt es eine perfekte Überschneidung der Gebiete.“

Schnelle Behandlung bei Patienten mit Polytrauma

Bei einigen Erkrankungen und Verletzungen ist die schnelle Versorgung des Patienten entscheidend. „Wir arbeiten langjährig, sehr vertrauensvoll und eng mit dem Wuppertaler Rettungsdienst und den Rettungsdiensten umliegender Städte zusammen“, sagt Marie Weidauer, Sprecherin des Helios Universitätsklinikums. Patienten, die in der Notaufnahme am dringlichsten behandelt werden, sind Schwerstverletzte mit Polytrauma und Patienten mit schweren internistischen oder neurologischen Erkrankungen, zum Beispiel einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. „Von besonderer Bedeutung in der Behandlung ist eine zeitnahe und präzise Voranmeldung des Notfalls in der Notaufnahme durch den Rettungsdienst, damit sich unsere Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte entsprechend gut auf den jeweiligen Notfall vorbereiten können“, zum Beispiel durch die Alarmierung des Schockraum-Teams.

Notarzt

Die Hilfsfrist von acht Minuten gilt für den Rettungswagen, nicht für den Notarzt, erklärt Ulrich Zander. „Die Sanitäter können mit allen Maßnahmen beginnen, die lebenserhaltend sind.“ Derzeit läuft in Kooperation mit anderen Städten die Ausschreibung für das Telenotarzt-System, das Ärzte per Video zuschalten kann. Es soll in ein bis zwei Jahren an den Start gehen. Sukzessive sollen alle Rettungswagen damit ausgestattet werden.