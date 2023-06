Der Klimawandel ist auch bei uns angekommen

25 Jahre gibt es die Biologische Station Mittlere Wupper.

Von Sabine Naber

Bergisches Land. Vor 25 Jahren wurde die Biologische Station „Mittlere Wupper“ für die Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal gegründet. Ein Jubiläum, das am Freitagnachmittag im Haus Müngsten mit einem Festakt gefeiert wurde. Geschäftsführer Dr. Jan Boomers begrüßte zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung, befreundeten Institutionen und dem ehrenamtlichen Naturschutz und dankte ihnen für ihr Kommen.

„Ein toller Ort hier. Und eine tolle Geschichte“, befand Oliver Krischer (Grüne), Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr in NRW. Und betonte in seinem Grußwort, dass die Biologische Station Hervorragendes geleistet habe. „Denn in dieser Region ist viel Natur zerstört worden, inzwischen wird sie aber wieder unterstützt.“ Es habe am Ende nicht gereicht, das Artensterben aufzuhalten, Kiebitze und Braunkehlchen hätten früher zum Alltag gehört, heute gebe es sie kaum noch. „In vielen Projekten ist es aber beispielhaft gelungen. Seeadler und Weißstörche haben eine gute Entwicklung genommen.“ Der Minister versprach, dass er eine andere Finanzierung möglich machen werde, damit nicht in jedem Jahr wieder Anträge gestellt werden müssten. „Ziel ist es, Verlässlichkeit zu schaffen, die Arbeit vernünftig und besser zu honorieren. Und so einen Ausgleich für die Kostensteigerungen zu schaffen.“

„Ein herausragendes Jubiläum. Diese Biologische Station – die beste in NRW – ist unverzichtbar für uns“, betonte Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD). Er merke sehr deutlich tektonische Verschiebungen in der Gesellschaft: „Da kannst du eh nichts dran machen“, dürfe es aber nicht heißen. „Die Biologische Station stellt hingegen die Selbstwirksamkeit in den Mittelpunkt, zeigt uns, wie wir unsere grüne Heimat erhalten können, macht die Arbeit effektiv vor Ort erlebbar.“ Konkrete Handlungsoptionen würden aufgezeigt, machten deutlich, dass jeder wichtig ist und etwas erreichen kann. „Die Station muss gut ausgestattet sein, damit sie den herausfordernden Zeiten etwas entgegenhalten kann“, forderte Kurzbach.

Das Bergische steht zwischen Tradition und Herausforderung

Remscheids Beigeordneter Peter Heinze (parteilos) versicherte, dass Naturschutz dort hervorragend geleistet würde: „Das Tolle ist, dass es interkommunal passiert. Wir in Remscheid arbeiten vertrauensvoll mit Ihnen zusammen.“ Mit Blick, beispielsweise auf die Natur-Erzählführer, gefalle ihm die Art der Vermittlung und die Verknüpfung zwischen Ehrenamt und „ausgeprägter Fachlichkeit“ besonders gut. Auch Wuppertals Bürgermeisterin Dagmar Liste-Frinker (Grüne) gratulierte und betonte das außergewöhnliche Engagement des Teams. Sie sagte, dass „eine auskömmliche Finanzierung der Station ganz wichtig“ sei.

„Tradition und Herausforderungen der Biologischen Station im Bergischen Städtedreieck“, so hatte Dr. Jan Boomers seinen Vortrag überschrieben. Er dankte zunächst seinen Vorrednern für Ausblicke und Perspektiven, die durchgeklungen seien: „Die Unterstützung von Seiten der Politik wissen wir zu schätzen.“ Dann erinnerte er daran, dass damals, vor 25 Jahren, Artenschwund und Strategien zur Verbesserung unserer Natur und Landschaftsräume bereits brennende Themen gewesen seien. Auch der Klimawandel sei bereits diskutiert, von der Wissenschaft beschrieben worden. „Doch ist er im breiten Diskurs der Politik nicht unumstritten gewesen. Man spürte ihn vielleicht in Mittelamerika, aber hier in Deutschland war das doch alles sehr weit weg.“

Heute sei fast jedem bewusst, dass es den Klimawandel gibt. „Er ist auch in Deutschland, NRW, Remscheid, Solingen und Wuppertal angekommen.“ Boomers führte dazu aus: „Abgestorbene Fichtenwälder und austrocknende Moore sind beredtes Zeugnis eines sich rasant ändernden Klimas. In den letzten vier von fünf Jahren hatten wir extreme Dürrejahre. Ausnahme war das Jahr 2021 in dem wir stattdessen im Juli ein Jahrtausend-Hochwasser erleben mussten.“

Artensterben und Klimawandel seien ökologische Menschheitskrisen. „Wenn wir als Teil eines komplexen Systems unseren Lebensraum, die Erde, erhalten wollen, ist Eile geboten.“ So wie die Menschen die Krise selbst ausgelöst hätten, so müssten sie schnell eine Trendwende herbeiführen. Denn Arten- und Naturschutz sei Klimaschutz. „Mein Resümee heißt, dass eine positive Trendwende auch lokal möglich ist. Auch wenn die Probleme der Zukunft herausfordernd sind.“

Park-Führung

Beim Festakt gab es bei Fingerfood und Getränken die Möglichkeit zum Austausch. Angeboten wurde auch eine halbstündige, naturkundliche Führung durch den Brückenpark.