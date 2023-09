In Wuppertal machen viele Menschen Urlaub

Die Zahl der Touristen steigt nach Corona langsam wieder an. Deshalb kommen Gäste gerne nach Wuppertal.

Von Martin Gehr

Wuppertal. Die Zahl der Touristen in Wuppertal nimmt wieder zu. 230 000 Gäste kamen im Jahr 2022 in die Stadt – das waren doppelt so viele wie im Jahr 2021. Das teilt das Statistische Landesamt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. In diesem Jahr könnten es noch mehr werden, denn im ersten Halbjahr 2023 kamen bereits 134 000 Gäste – die Zahl umfasst sowohl Privat- als auch Geschäftsreisende.

Die mittlere Aufenthaltsdauer liegt bei 2,4 Tagen. Das klingt nach wenig, aber: „Das ist im Vergleich mit anderen Großstädten relativ viel“, erklärt Martin Bang, Geschäftsführer von Wuppertal Marketing. Die Verweildauer in Düsseldorf beträgt im Schnitt 1,8 Tage, in Essen 1,9. „Wir sind nun einmal keine Region, in der die Menschen drei Wochen Urlaub machen“, räumt Bang ein.

Gleichzeitig ließen sich die Faktoren von Erholung und Aktivität nicht trennen, denn auch Museumsbesuche oder Stadtrundgänge könnten zur Erholung beitragen. Neben den Höhepunkten wie der Schwebebahn, dem Zoo und dem Von der Heydt-Museum seien im kulturellen Bereich das Pina-Bausch-Tanztheater und der Skulpturenpark Waldfrieden ein Anziehungspunkt für Touristen, insbesondere aus Frankreich.

Zudem hat nach Aussage von Martin Bang der Fahrradtourismus zugenommen, vor allem durch Gäste aus den Niederlanden: „Die Niederlande sind mittlerweile unser stärkstes Einzugsgebiet.“ 3270 Gäste aus dem Nachbarland kamen allein von Januar bis Juni nach Wuppertal. Ein Grund sei die Nordbahntrasse, die auf einer Strecke von 23 Kilometern vom Tunnel Schee bis zur Stadtgrenze nach Solingen verläuft und dort an die Korkenziehertrasse anschließt. „Eine Fahrradtrasse, die auf ehemaligen Bahngleisen entlangführt, über Viadukte und durch Tunnel geht, gibt es nicht so oft. Für uns ist das alltäglich, für die Gäste außergewöhnlich.“ Touristen, die sich die Nordbahntrasse als Schwerpunkt ihres Aufenthaltes ausgesucht haben, wählten beispielsweise das Hotel Eskeshof oder das Tryp by Windham Hotel in der Varresbeck als Übernachtungsort, die auch vom ADFC als Bed-und-Bike-Hotels zertifiziert sind.

Tourismus: Hier schneidet Wuppertal schlecht ab

Defizite liegen hingegen im Bereich Camping. „Der Markt für Wohnmobile und Campingurlaub ist durch Corona enorm angestiegen, aber hierbei sind wir hier schwach aufgestellt“, so Martin Bang. „Wir haben so gut wie keine Stellplätze, geschweige denn einen Campingplatz.“ Vergleiche mit Plätzen der Region, beispielsweise direkt an der Ruhr in Essen oder am Rhein in Meerbusch und Düsseldorf seien hinfällig, „da es sich bei der Wupper überwiegend um einen Stadtfluss handelt, der früher die wirtschaftliche Grundlage von Industrie und Handwerk bildete“. Als Freizeitort sei er zu wenig und für den schiffbaren Verkehr gar nicht nutzbar. „Wir vernachlässigen die Wupper nicht, aber die Rahmenbedingungen für eine größere touristische Erschließung sind einfach nicht gegeben.“

Für das Thema Camping engagieren sich auch die Freien Wähler, die jetzt einen Antrag im Stadtrat einbrachten. Nach einem Beschluss der Bezirksvertretung Elberfeld-West soll der Parkplatz an der Kornstraße in Zukunft nicht mehr für Wohnmobile zur Verfügung stehen. „Damit fällt der einzige zentral gelegene Wohnmobilstellplatz in Wuppertal alternativlos weg“, kritisieren die Freien Wähler. Daher wollen sie die Verwaltung damit beauftragen, „mit der Identifizierung neuer, zentral gelegener Wohnmobilstellplätze zu beginnen – und dies auf dem gesamten Stadtgebiet“. Das Thema wurde zur Vorberatung verwiesen.

Die Statistik offenbart auch die Vielfalt der ausländischen Gäste: Mit 1700 Ankünften im ersten Halbjahr 2023 steht Polen ganz vorn. Es folgen Großbritannien (1400), die erwähnten Niederlande, dahinter Frankreich (1250) und die Schweiz (1100). Zu weiteren Ländern, aus denen viele Gäste kommen, zählen zudem Italien, Österreich, China und Indien.

Ralf Kesselring, Verkaufs- und Marketingdirektor des Golfhotels Vesper in Sprockhövel und des Postboutique-Hotels in Elberfeld, kann diese Erkenntnisse aus der Praxis bestätigen. Dabei sei das Tanztheater Pina Bausch ein besonderer Magnet: „Es hat uns bereits vermehrt Gäste beschert, die eine lange Reise auf sich genommen hatten. Kürzlich durften wir Gäste aus Australien begrüßen.“ Auch das Visiodrom, mit dem Kesselring für Besuchspakete zusammenarbeitet, erlebe ein stärkeres Interesse. Zudem realisierten viele Gäste erst bei ihrem Besuch, wie viele grüne Bereiche es um die Innenstadt sowie außerhalb gibt und die bergische Landschaft prägen.

Hotels, Ferienwohnungen und Co.

43 Beherbergungsstätten mit 4100 Betten listet die Statistik für Wuppertal auf. Dazu gehören Hotelketten wie B&B, Holiday Inn und Ibis, aber auch Privathotels und Ferienwohnungen. Für Solingen sind 14 Beherbergungsbetriebe mit 780 Betten verzeichnet, für Remscheid 15 Betriebe mit 859 Betten. Seit 2019 stieg die Zahl der Übernachtungen um 1,7 Prozent, die Zahl der Gäste um 6,6 Prozent, die Zahl Gäste aus dem Ausland sogar um acht Prozent.