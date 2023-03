Der Düsseldorfer Brückenlauf feiert nach langer Pause sein Comeback

Am 21. Mai geht es entlang des Rheins nicht nur um sportliche Höchstleistungen.

Von Stephan Eppinger

Düsseldorf. Am 21. Mai ist es so weit: Nach drei Jahren Pause kehrt mit dem Sparda-Bank Brückenlauf ein echter Laufklassiker in den Düsseldorfer Sportkalender zurück. Auf der Strecke am Rhein entlang über die Oberkasseler Brücke und die Rheinkniebrücke mit Blick auf das Stadtpanorama geht es bei der Neuauflage nicht nur um sportliche Höchstleistungen. Die Starterinnen und Starter sammeln mit ihrem Lauf fleißig für einen guten Zweck.

Denn der Titelpartner Sparda-Bank West vergibt für jeden kleinen und großen Brückenläufer eine Zuwendung in Höhe von 20 Euro aus den Reinerträgen des Gewinnsparvereins für die Stiftung „RTL - Wir helfen Kindern“ Diese Förderung stockt der Sponsor noch einmal um 30 Euro pro Brückenläufer zur Unterstützung der Erdbebenopfer aus der Türkei und aus Syrien auf.

Volkslauf blickt auf eine fast 30-jährige Tradition zurück

„Mit dem Brückenlauf bringen wir Sportbegeisterte zusammen, um gemeinsam einen schönen Tag zu erleben. Gleichzeitig unterstützen wir mit unserer Zuwendung insbesondere Kinder in Notsituationen. So wird der Brückenlauf zu einem Event, der vielen Menschen zugutekommt“, sagt Sparda-Filialleiter Carsten Zint und ergänzt: „Wir freuen uns sehr auf diesen Tag und hoffen, auch viele unserer Kundinnen und Kunden unter den Teilnehmern begrüßen zu dürfen.“

„Die Düsseldorfer Laufszene darf sich auf ein tolles Comeback des Brückenlaufs freuen“, verspricht Veranstalter Holger Wesseln von der Sportagentur Pulsschlag, der die Neuauflage in Kooperation mit dem Polizei-Sportverein Düsseldorf organisiert. „Dieser Volkslauf gehört mit seiner fast 30-jährigen Tradition in den Düsseldorfer Sportkalender. Wir laden alle Sportbegeisterten aus der Landeshauptstadt und Umgebung ein, die großartige Atmosphäre direkt im Herzen der Stadt mitzuerleben und ganz nebenbei aktiv für einen guten Zweck zu laufen.“

Die 28. Auflage des Sparda-Bank Brückenlauf Düsseldorf findet auf der bewährten fünf Kilometer langen Runde mit Start und Ziel auf dem Burgplatz statt. Nach dem Startschuss in der Altstadt geht es am Rhein entlang über die Oberkasseler Brücke und die Rheinkniebrücke mit Blick auf das Stadtpanorama wieder zurück zum Burgplatz. Für Läuferinnen und Läufer, die noch mehr Düsseldorfer Stimmung und Rheinluft genießen wollen oder die größere sportliche Herausforderung suchen, bietet der Veranstalter einen Zehn-Kilometer-Lauf über zwei Runden an. Und für den Laufnachwuchs steigen am Burgplatz ein Bambinilauf und ein Schülerlauf über zwei Kilometer.

Der Run auf die Startplätze ist eröffnet und über 350 „Frühstarter“ haben sich bereits ihre Startnummern für die Neuauflage Ende Mai 2023 gesichert. Die Sparda-Bank West bedankt sich bei allen kleinen und großen Düsseldorfer Brückenläufern mit einem Rucksack und einer Finisher-Medaille. Interessierte Breitensportler und Top-Athleten finden alle Infos zur Anmeldung auf der Internetseite. Im Startgeld inbegriffen ist eine vermessene Strecke mit Transponder-Zeitmessung, ein Online-Urkunden-Service, eine reichhaltige Strecken- und Zielverpflegung und ein kostenfreies Exemplar der Laufzeitschrift „Läuft“. Das offizielle Brückenlauf-Funktionsshirt kann bei der Anmeldung bis zum 7. Mai mitbestellt werden.

