Demo und Gegendemo verliefen weitgehend friedlich

WUPPERTAL Unter dem Schutz eines großen Polizeiaufgebotes fanden am Samstagnachmittag in Oberbarmen und Barmen mehrere Demonstrationen statt.

Auf dem Berliner Platz versammelten sich auf der einen Seite knapp 400 Menschen aus dem linken und bürgerlichen Spektrum. Sie waren dem Aufruf des „Wuppertaler Bündnis gegen Nazis“ unter dem Motto „Kein Fußbreit den Faschisten, nicht in Barmen, nicht in Wuppertal und anderswo“ gefolgt; und demonstrierten mit Schildern, auf denen zum Beispiel stand: „Es gibt nicht zu viele Flüchtlinge, sondern zu viele Rassisten“, gegen den Aufmarsch der Partei „Die Rechte“, zu der sich auf der anderen Seite knapp 70 Teilnehmer eingefunden hatten.

Zwischen den beiden Demonstrationsparteien und rund um den Platz sicherten hunderte von Polizisten die Veranstaltungen. Sie wurden von der Bundespolizei und von anderen Behörden, beispielsweise aus Remscheid oder Dortmund unterstützte.

Helge Lindh, Vorsitzender des Integrationsrates, forderte dazu auf, die Demokratie zu verteidigen und betonte: „Unsere Stadt lebt von der Zuwanderung, kann ohne sie gar nicht existieren.“ Josef Neumann (SPD) erinnerte an die Deportation von Sinti und Roma, die vor 74 Jahren aus den Häusern geholt worden waren: „Es ist geboten, auf die Straße zu gehen. Wuppertal steht auf“, machte er deutlich. Man würde sich mutig und entschlossen gegen diejenigen stellen, die unsere Grundrechte in Frage stellen.

Cemal Agir, der Landeskandidat der Partei „Die Linke“ betonte, dass er sich in Wuppertal wohlfühle und es Zeit sei, ein Zeichen zu setzen: „Rassisten sind hier und anderswo unerwünscht.“

Gegen 13.35 Uhr rollten die Rechten ihre Fahnen und Plakate aus. Sie stellten sich als „Vaterländer“ vor und redeten von Menschen, „die in unser Land einfallen“. Das war allerdings kaum zu verstehen, denn die andere Seite reagierte mit einem ohrenbetäubenden Pfeifkonzert. Nach dieser Auftaktkundgebung setzten sich die Mitglieder der rechten Partei in Bewegung, zogen über die für den Verkehr gesperrte Berliner Straße in Richtung Vorplatz Barmer Bahnhof. Unzählige Mannschaftswagen der Polizei fuhren vor und hinter dem Demonstrationszug her, entlang der Straße flankierten Einsatzkräfte die Rechten.

Die Gegendemonstranten zogen auf einer anderen Strecke ebenfalls in Richtung Barmen, kamen auf etwa halber Strecke am Wupperfelder Markt noch einmal zusammen, zu der zuvor angekündigten Demonstration kam es dort aber nicht mehr.

Größere Zwischenfälle gab es offenbar nicht, alles verlief weitestgehend friedlich. „Neben der Aufgabe, die Teilnehmer zu trennen, ist die logistische Seite unser größtes Problem“, sagt Anja Meis, Pressesprecherin der Polizei. Die Bürger müssten informiert und der Verkehr umgeleitet werden. „Außerdem müssen wir die Strecke mit Gittern begrenzen und entscheiden, welche Zufahrtsstraßen wir sperren müssen.“

Lediglich vor dem Bahnhofsgebäude in Oberbarmen musste eine Person in Gewahrsam genommen werden, nachdem sie einen Teilnehmer der rechten Versammlung geschlagen hatte. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde erstattet. Einer Person wurde die Teilnahme an der Versammlung der Partei "Die Rechte" untersagt, da sie einen verbotenen Gegenstand mitführte; gegen sie wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erstattet, ein Messer wurde sichergestellt.

Im Vorfeld der Versammlungen griffen etwa 20 Personen einen Informationsstand der AfD in der Elberfelder Innenstadt an. Sie zerstörten den Stand und verletzten eine Person. Anschließend flüchtete die Gruppe mit einem Zug vom Hauptbahnhof nach Oberbarmen. Dort überprüfte die Polizei die Identität von 42 Personen und deren mögliche Tatbeteiligung. Nach Feststellung der Personalien wurde die Gruppe wieder entlassen, den Personen wurden Platzverweise erteilt. Hinsichtlich des Angriffs auf den Infostand wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Die Polizei setzte über 700 Beamtinnen und Beamte ein. Die B 7 (Berliner Straße, Höhne) war für etwa drei Stunden für den Fahrzeugverkehr gesperrt, was für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen sorgte. Auch die Schwebebahnstation Werther Brücke wurde am Samstag für mehrere Stunden gesperrt. nab/red