Defekter Rotlicht-Blitzer wird ausgetauscht

Wuppertal. Der Rotlicht-Blitzer vor dem Einkaufszentrum „Wicküler City“ ist abgebaut worden. Die Anlage an der Kreuzung von B 7 und Bendahler Straße „war seit Langem defekt“, sagt Stadtsprecher Thomas Eiting, „und wird nun erneuert.“ Weil der Blitzer kaputt war, könne die Stadt keine Zahlen nennen, wie oft er 2022 ausgelöst wurde. Auch andere Blitzer im Wuppertaler Stadtgebiet, die defekt oder veraltet sind, werden erneuert, sagt Thomas Eiting.

Neue Standorte kommen nicht hinzu. „Die ‚alten‘ Messsysteme in den Starenkästen werden vom Hersteller nicht mehr gewartet und somit in Zukunft auch nicht mehr neu geeicht.“Auf ihrer Internetseite listet die Stadt 20 Stellen auf, an denen Rotlichtverstöße per Blitzer erfasst werden, 16 Stellen mit einer stationären Geschwindigkeitsüberwachung und 62 Radarmessstellen.