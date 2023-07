Das zeichnet die Bergische Universität aus

24 Schüler der „Vorbilder-Akademie“ begutachteten die Uni Wuppertal und stellten kritische Fragen.

Von Martin Gehr

Wuppertal/Solingen. „Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben können“, sagte einst der französische Politiker Jean Jaurès. Diesem Grundsatz folgt auch das bundesweite Projekt der „Vorbilder-Akademie“. Es richtet sich an Schüler der neunten und zehnten Klassen und fand nun in Solingen statt.

Eine Woche lang machten sich die Jugendlichen, die sich für einen Platz in der jährlich stattfindenden Initiative bewerben konnten, auf die Suche nach ihren Talenten und Stärken. Dabei besuchten die 24 Teilnehmer die Uni Wuppertal, um das Studienangebot kennenzulernen, aber auch herauszufinden, wie die Universität als Arbeitsort funktioniert.

Zum Auftakt stellte die Leiterin der zentralen Studienberatung, Christine Hummel, den Teilnehmern auf dem Campus Grifflenberg das Angebot vor. Aufgrund der Vergangenheit als prosperierende Industrieregion müsse man Wuppertal als Universitätsstadt immer noch erklären, betonte Hummel – im Gegensatz zu jahrhundertalten Hochschulen wie Münster (eröffnet 1780), München (gegründet 1472) oder gar der University of Oxford, die seit etwa 1000 Jahren existiert.

Auch wenn die Uni rund 22.500 Studierende vereint, habe sie dennoch etwas Überschaubares: „Man kann nicht über den Campus laufen, ohne 15 Leute zu treffen, die man kennt“, erzählte Diara Haas, die Englisch, Philosophie und Musik auf Lehramt studiert. „Man kommt hier ganz schnell in Kontakt“, ergänzte Hummel. Kollegin Mirijam Schraven, NRW-Talentscout und Koordinatorin an der Bergischen Uni, verwies auf die Angebote außerhalb der regulären Seminare, schließlich sei die Hochschule auch ein Lebensraum. „Sie können zum Beispiel hochschulpolitisch tätig sein, aber auch Theater oder im Orchester spielen.“ Schraven studierte hier selbst Germanistik und Sozialwissenschaften. „Wuppertal war immer der Underdog – und ich stehe auf Underdogs.“

Allerdings sei das Studium nicht pure Freiheit: „70 Prozent der Studierenden müssen in Nebenjobs arbeiten, um ihr Studium zu finanzieren“, unterstrich Christine Hummel. Das ist auch als studentische Hilfskraft möglich, zumal die Uni darüber hinaus 16 Ausbildungsberufe bietet, darunter als Werkzeugmechaniker, Tischler, Fachinformatiker und Bibliothekar.

Neben den neun Fakultäten mit 112 Studiengängen und 48 Forschungsinstituten interessierten sich die Schüler, die zur kritikbewussten Generation zählen, auch für die gesellschaftlichen Grundlagen der Hochschule: Sie bohrten nach über Chancen für junge Menschen aus nicht-akademischen Familien, Diversität, wie die 68er-Generation Einfluss auf die Universität hatte, sowie Forschung zur Hochwasserbegrenzung, nachdem der Campus Haspel 2018 und 2021 durch Unwetter schwer beschädigt worden war.

Seine Studienwahl hat etwa Theo Hörster hingegen schon getroffen: Der Schüler aus Heidelberg geht in die zehnte Klasse, möchte in seinem Heimatort Medizin studieren.

„Diese Gruppe ist die Motivierteste, die ich bislang erlebt habe“, sagte Fabian Andricevic, Mitarbeiter der zentralen Studienberatung, der die Teilnehmer im Anschluss über den Campus führte. Dazu gehörte auch ein Einblick in die Bibliothek; sie lernten die Mensa kennen und besichtigten ein Chemielabor, bevor Christine Hummel ihnen zum Abschluss Empfehlungen mitgab, wie sie die richtigen Entscheidungen bei der Berufswahl treffen. So empfahl sie den Teilnehmern, in den nächsten Jahren bis zum Abitur die Gelegenheit zu nutzen, ihr Potenzial und ihre Schwerpunkte auszuloten: „Wo möchte ich gesellschaftlich wirken, was ist mein Ort?“

Letztlich lebe das Studium jedoch auch von der Gemeinschaft, nicht nur bei der Vorbereitung auf Klausuren und gemeinsame Referate, hob Fabian Andricevic hervor.

Oder wie es Heather Kaths, Professorin an der Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen, im Imagefilm der Universität ausdrückte: „Genießen Sie die Zeit an der Uni. Sie haben die Möglichkeit, so viel zu lernen und Zeit zu investieren, um herauszufinden, was für Sie interessant ist. Nutzen Sie das, aber mit Spaß und nicht so viel Stress und Gedanken.“

Hintergrund

Die Vorbilder-Akademie ist ein Angebot der gemeinnützigen GmbH „Bildung und Begabung“ aus Bonn. In diesem Jahr befassen sich die einwöchigen Kurse mit Robotik, Klimaschutz, Theater zur Selbstfindung und Fake News. Dazu geht es um Fähigkeiten wie Zeitmanagement, Lerntechniken und Teamarbeit. Der Besuch der Bergischen Universität in Wuppertal war ein weiterer Bestandteil des Programms.