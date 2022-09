Mehrwegsystem: Das sagt die Wissenschaft zur Pflicht

Wuppertal. Für die Gastronomie gilt bald ein Mehrwegsystem, aber aktuell haben die Gastronomie-Betriebe noch andere Sorgen, als schon einmal auf Mehrwegbehälter umzustellen.

Von Alina Komorek

Das neue Gesetz kommt zum 1. Januar, aber bis dahin kommen vielleicht die im Herbst steigenden Corona-Zahlen und die Frage danach, ob Weihnachtsfeiern stattfinden dürfen. Und schließlich schwebt über allem die Unsicherheit, die von den steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen ausgeht.

„Die Gastronomen haben ganz andere Themen, die drängen“, erklärt auch Isabel Hausmann, stellvertretende Geschäftsführerin vom Gaststättenverband Dehoga, der auch für Remscheid zuständig ist. „Bis zur Verpflichtung auf Mehrwegsysteme dauert es noch.“ Zu der Verpflichtung gehört dann, dass die Gastronomiebetriebe wie Restaurants, Bäckereien und Metzgereien Mehrwegbehälter anbieten müssen – Einwegbehälter dürfen sie aber weiterhin rausgeben.

Nützen die Mehrwegbecher wirklich etwas?

Doch nützt das etwas? „Was an Coffee-to-go-Bechern verbraucht wird, sind riesige Berge“, schildert Hausmann. Der Weg, ausschließlich Mehrwegbehälter zu nutzen, sei noch lang, vermutet Hausmann. Fügt aber hinzu: „Es gibt in der Bevölkerung das Bewusstsein, das könnte sich schon durchsetzen.“ So habe sie auch von einem Betrieb gehört, der gar keine Einwegverpackungen mehr anbieten möchte und auf die mehrfach nutzbaren Behälter setzt.

Martin Topel ist Professor im Studiengang Industrial Design an der Bergischen Universität Wuppertal. Er befürchtet, dass aus guten Absichten mitunter das Gegenteil passiert: „Mit neuen Techniken stellt man eben nicht das Verhalten infrage“, sagt er in Bezug auf die Mehrweg-Systeme – denn auch die recycelten Mehrwegbecher aus Hartplastik müssen erst hergestellt werden. „Vor Ort den Cappuccino aus einer Keramiktasse zu trinken, wäre die einfachste Lösung.“

Er beobachte an sich selbst, dass er schon mehrere der wiederverwendbaren Becher im Schrank stehen hat – anstatt sie gegen Pfand zurückzugeben. „Mich beschleicht das Gefühl, dass das nicht funktioniert, denn der Konsument entscheidet sich oft für Bequemlichkeit“, vermutet der Professor. Er kritisiert außerdem das Design der Becher: „Die, die ich habe, sind gelb – daraus schmeckt der Kaffee doch nicht.“

Topel habe vor allem zu Pfandflaschen geforscht und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass inzwischen wieder mehr Einweg- als Mehrwegflaschen verkauft würden. Außerdem weist Topel darauf hin, dass man aussagekräftige ökologische Berechnungen noch nicht aufstellen könnte. Zur Herstellung der Becher erklärt der Industrie-Designer, dass sogar recycelte Produkte zu einem gewissen Anteil aus frischem Plastik hergestellt werden müssen: „Jede Tonne Plastik, die nicht gespritzt wird, ist eine gute Tonne Plastik.“ Er habe sich entschieden, mit seinem eigenen Thermobecher für den Kaffee zum Mitnehmen in die Bäckerei zu gehen. „Das Produkt, das am längsten am Leben teilnimmt, ist das beste Produkt“, erklärt er. Die Herstellung der Pfandbecher bringe zunächst mehr Kunststoff in die Welt. „Erst in zehn Jahren werden wir wissen, wie das ausgegangen ist.“

Ein weiterer Nachteil: „Man ist darauf bedacht, sich umweltfreundlich zu verhalten – das kostet aber Geld“, erklärt Isabel Hausmann von der Dehoga Nordrhein. Denn obwohl beispielsweise Pfand-Systeme auf die Rechnungen der Kundschaft draufgeschlagen werden, tragen auch die Gastronomie-Betriebe einige der Kosten: „Man muss natürlich mit dem Pfand in Vorkasse gehen“, erläutert Hausmann aus Sicht der Dehoga. „Bei ReCup zum Beispiel muss man außerdem einen Vertrag über die Laufzeit von zwei Jahren abschließen.“ Für die Betriebe entstünden damit monatliche Kosten von mehr als 30 Euro. „Das wird ein laufender Posten.“

Welches Mehrweg-System sich aber am besten für den jeweiligen Betrieb eigne, komme darauf an, was im Umfeld passiert.“ Wenn die Bio-Märkte in der Nähe schon ReCup nutzten, sei es sinnvoll, wenn Restaurants und Bäckereien auch dieses System wählten – so könne die Kundschaft an vielen Standorten in der Nähe die Becher und Schalen zurückgeben.