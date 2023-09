Da Vincis Erfindungen im Wuppertaler Visiodrom zu sehen

In der Ausstellung im Heckinghauser Visiodrom gibt es Modelle von Leonardo da Vinci.

Von Anne Palka

Wuppertal. Leonardo da Vinci hatte den Traum vom Fliegen, er wollte Baustellen verbessern und er hat über die Technik für Kriegsführung nachgedacht. Für alle diese Themen hatte das Universalgenie innovative Ideen, die seiner Zeit voraus waren, und die er in zahlreichen Skizzen festhielt. In der Ausstellung im Heckinghauser Visiodrom gibt es Modelle von ihnen, die die Besucher in Bewegung versetzen können.

Sie können die Flügel von Leonardos Gelenkflieger in Bewegung versetzen, der die Bewegungen von Vögeln genau nachvollziehen sollte. Der Pilot sollte die inneren Flügelteile durch Beinpedale auf- und ab bewegen und die Flügelspitzen mit den Armen in Bewegung versetzen. Flugfähig war das Modell nicht, optisch jedoch sehr nah an dem Gerät von Otto Lilienthal, 400 Jahre nach da Vinci.

Die Besucher können die Mechanik einer Steinschleuder mit Tischtennisbällen testen. Solche Schleudern gab es schon vor da Vinci, doch er verbesserte das Kriegsgerät. Mit einer großen Feder und einer Sperre wurde die Energie gespeichert und dann schlagartig freigegeben. Ebenso Teil der interaktiven Ausstellung: ein Ratschengetriebe. „Die Bewegung läuft in zwei Richtungen, die Kette in eine“, erklärt Kurator Chris Höher. Die Richtung konnte per Hebel verändert werden. Damit mussten auf Baustellen nicht mehr andauernd Ochsen umgeschirrt werden, eine große Zeitersparnis. Und: „Auch die Gangschaltung von Fahrrädern beruht auf seinen Erfindungen.“

Die Modelle kommen aus Bielefeld

Die Modelle, an denen die Visiodrom-Besucher kurbeln, drehen und schleudern können, stammen von der Fachhochschule Bielefeld. Der Fachbereich für Ingenieurwesen und Mathematik hat mit seinem Projekt „da Vinci – bewegende Erfindungen“ jahrelange Erfahrungen mit dem Thema. Die Modelle, die jetzt im Heckinghauser Gaskessel stehen, waren zuvor schon Teil von Ausstellungen in Museen in mehreren Ländern Europas. „Das Bielefelder Motto ‚begreifen durch Begreifen‘ passt einfach sehr gut zu uns“, sagt Chris Höher.

Neben dieser mechanischen Interaktivität ist die Ausstellung auch digital erlebbar. Neben den Modellen kleben QR-Codes. Wenn die Besucher sie mit ihrem eigenen Handy scannen, können sie virtuelle 3D-Modelle mit nach Hause nehmen. Ihr Handy brauchen sie auch, wenn sie eine Erlebnistour durch die Ausstellung machen wollen. Kunstinteressierte, Fans der Ingenieurkunst und Kinder können sich das Werk von Leonardo da Vinci selbst erschließen, in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und in der eigenen Geschwindigkeit.

Auf dem Dach des Heckinghauser Gaskessels, auf dem Skywalk mit 360-Grad-Plattform, können die Besucher noch mehr mit ihrem Handy entdecken. „Dort fliegen vier Fluggeräte am Himmel über Wuppertal“, sagt Chris Höher. Möglich macht das sogenannte Augmented Reality (erweiterte Realität): Während die Besucher durch ihr Handy auf Heckinghausen, Oberbarmen und Langerfeld blicken, werden digital die Fluggeräte hinzugefügt. Durch all diese interaktiven Elemente der Leonardo-da-Vinci-Ausstellung soll sein Werk besser erlebbar werden, länger in Erinnerung bleiben, die Bildung Spaß machen.

Visiodrom

Das Visiodrom, Mohrenstraße 3 in Wuppertal-Heckinghausen, hat mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die erste Show auf der 6500 Quadratmeter großen 360-Grad-Leinwand im Gaskessel beginnt 15 Minuten nach der Öffnung, letzter Einlass ist um 17.15 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro für Erwachsene, ermäßigt 11 Euro und 9 Euro für Kinder. Außerdem gibt es Familien- und Schultickets. Die Ausstellung zu Leonardo da Vinci ist bis Frühjahr 2024 zu sehen.

Weitere Informationen gibt es im Internet: www.visiodrom.de