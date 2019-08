Crowdfunding soll Flohmarkt retten

Vohwinkel

WUPPERTAL 15 000 Euro würden der auf der Kippe stehenden Veranstaltung in Vohwinkel helfen.

Von Eike Birkmeier

Die Sorge um den Vohwinkeler Flohmarkt ist groß. Finanzielle Probleme gefährden die diesjährige Durchführung der Großveranstaltung. Hauptorganisator Frank Varoquier beklagt fehlende Sponsoren und hat mittlerweile im Netz eine Crowdfunding-Plattform eingerichtet. Damit sollen 15 000 Euro an Spenden eingeworben werden. Ob dieses ehrgeizige Ziel erreicht werden kann, ist noch offen.

Derweil bereiten sich die anderen Veranstalter der großen Flohmärkte in Wuppertal auf deren Durchführung vor. Bezüglich finanzieller und organisatorischer Hindernisse geben sie Entwarnung. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Jörg Eckhardt Kuznik, neuer Vorsitzender der Interessengemeinschaft (IG) Luisenstraße. Er und seine Mitstreiter sind für die Durchführung des Luisenfests verantwortlich. Eine zentrale Herausforderung ist dabei das Thema Lärm. „Diesbezüglich haben wir schon Gespräche mit der Stadt geführt und einen Konsens erarbeitet“, berichtet Kuznik. Dabei sollen die Besucher unter anderem mit großformatigen Plakaten auf die Wichtigkeit der Lärmreduzierung ab 22 Uhr aufmerksam gemacht werden. Zu dieser Zeit endet auch das Bühnenprogramm.

Bei den Vorbereitungen muss sich die IG Luisenstraße sputen. Das Fest wurde vom 16. Juni auf den 19. Mai vorverlegt – und das mit gutem Grund. Schließlich findet am 16. Juni das Bleicherfest statt. „Zwei Veranstaltungen dieser Größe an einem Tag funktionieren natürlich nicht“, sagt Jörg Eckhardt Kuznik. Zum deutlich früheren Termin alles in trockene Tücher zu bekommen, sei allerdings „ein Kraftakt“. Die Interessengemeinschaft ist aber zuversichtlich.

So geht es auch den Mitgliedern des Bezirksvereins Heckinghausen, die wieder das Bleicherfest organisieren. Auf der Internetseite des Vereins läuft bereits ein Countdown für die kommende Auflage. „Es funktioniert alles wie in den vergangenen Jahren und wir haben keine Probleme“, sagt Vorsitzender Jürgen Nasemann. Auch die Anmeldezahlen seien erfreulich. Aussteller, die bereits im vergangenen Jahr dabei waren und sich bis Ende des Monats entscheiden, können sich ihren bisherigen Stammplatz sichern. Am 16. Juni um 11 Uhr wird das traditionelle Bleicherfest offiziell eröffnet. Rund 150 000 Besucher werden erwartet. Für sie bieten 350 Stände alles, was Keller und Speicher hergeben.

