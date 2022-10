Cinemaxx: Öffnet das Kino bald wieder?

Wuppertal. Gibt es neue Hoffnung auf eine baldige Wiedereröffnung des Cinemaxx? Das Großkino an der Kluse ist seit den Schäden durch das Hochwasser im Juli 2021 dicht. Am späten Freitagabend sah es so aus, als würde sich in dem geschlossenen Filmpalast tatsächlich etwas tun. Noch gegen 22.30 Uhr war das Foyer des Kinos hell erleuchtet und zahlreiche Arbeiter damit beschäftigt, den Innenraum auf Vordermann zu bringen.