China stellt eine autonom fahrende Schwebebahn vor

Die chinesische Schwebebahn erinnert optisch an den Skytrain am Düsseldorfer Flughafen.

Wuppertal. Noch in diesem Jahr eröffnet die neue Strecke in Wuhan.

Von Katharina Heyn

Wie die Wuppertaler Schwebebahn auch ohne Fahrzeugführer Passagiere transportieren könnte, wird nach erfolgreicher Testphase des „Sky Trains“ in Wuhan, China gezeigt. Ganz ohne Fahrer werden hier Reisende durch die chinesische Metropole befördert.

Auf der Teststrecke von knapp elf Kilometern mit sechs Stationen fuhr die Guanggu-Bahn Anfang Mai durch das Optics Valley, ein Zentrum für technologische Unternehmen in Wuhan. Die Magnet-Schwebebahn kann eine Höchstgeschwindigkeit von ungefähr 60 Kilometern pro Stunde erreichen und ist bereits die vierte Bahnstrecke in China, auf der die schwebenden Züge eingesetzt werden. Die Bahn wurde als Teil einer touristischen Ausflugsroute erdacht und ist für den kommerziellen Betrieb bestimmt.

Die Strecke führt durch das szenische Areal des Stadtbezirkes und die Waggons bieten mit großen Sichtfenstern einen 270-Grad-Blick auf die Umgebung. Durch Einsetzen von Fenstern auf den Boden der Züge ist es den Fahrgästen in Wuhan möglich, dass Geschehen unter ihren Füßen zu entdecken.

Nach Angabe von Wang Kecheng, Chef Designer bei CRRC Qingdao Sifang Co in Qingdao an der chinesischen Ostküste, kostet die Bahn etwa ein Viertel bis ein Fünftel der Kosten einer U-Bahn. Auch die Bauzeit sei mit sieben Monaten besonders kurz – der Bau einer U-Bahn könne bis zu vier Jahre dauern. Die endgültige Strecke soll 26,7 Kilometer betragen und als neue Transportmöglichkeit für den öffentlichen Nahverkehr des Landes dienen. Im Vergleich: Die Streckenlänge der Schwebebahn in Wuppertal beträgt zwar „nur“ 13,3 Kilometer, dafür gibt es die Bahn schon seit mehr als 100 Jahren.

Nur in Notfällen muss noch ein Mensch eingreifen

Anders als bei der Schwebebahn in Wuppertal fährt die Bahn auf der Wuhan-Linie ganz ohne Fahrzeugführer. Das gesamte System der neuen Magnetbahn in der chinesischen Metropole würde automatisch kontrolliert. Die Bahn könne autonom starten, parken und Türen öffnen, so das Unternehmen. Nur in Notfällen müsse ein Fahrer eingreifen, denn mehr als 100 Erkennungspunkte würden konstant die wichtigsten Teile des Zuges kontrollieren. Im Gegensatz zur ersten Generation der Bahnen habe sich das intelligente System stark verbessert.

Ein weiter Unterschied zur Wuppertaler Schwebebahn ist die Fortbewegungstechnologie. Während es sich bei der Schwebebahn durch den ständigen Kontakt zwischen Schienen und Rädern um eine Einschienen-Hängebahn handelt, ist der „Sky Train“ in Wuhan eine Magnet-Schwebebahn. Dies wirkt sich auch auf energetischer Ebene aus. Durch den Einsatz von permanenten Magneten und effektiveren Klimaanlagen soll der Energieverbrauch gesenkt werden.

Die neue Strecke in Wuhan soll noch dieses Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.