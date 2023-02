CDU: Wuppertal soll Flagge zeigen

Die Stadt soll Solidarität mit der Ukraine zeigen.

Wuppertal. Am 24. Februar jährt sich der Überfall Russlands auf die Ukraine zum ersten Mal. Aus diesem Grund fordert der CDU-Kreisverband Wuppertal Oberbürgermeister Uwe Schneidewind auf, ein Zeichen der Solidarität zu setzen und an städtischen Gebäuden die ukrainische Fahne zu hissen oder sie in den Abendstunden in den Nationalfarben Blau und Gelb beleuchten zu lassen.

CDU-Kreisvorsitzender Gregor Ahlmann. „Die in Wuppertal lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer sollen merken, dass es uns tief bewegt und erschüttert, was in ihrer Heimat passiert.“ Die CDU bedankt sich für das Engagement und die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung.