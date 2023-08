CDU will Gastronomie auf dem Lienhardplatz

Wuppertal. Streit in der Bezirksvertretung Vohwinkel: SPD, Grüne und Linke stellen sich gegen den Vorschlag.

Von Martin Hagemeyer

Sie steht ganz oben auf der Wunschliste der Vohwinkeler. Eine hochwertige Außengastronomie im Stadtteilzentrum landete bei einer Umfrage der Aktion V ganz vorn. Besonders eignen würde sich dafür der Lienhardplatz. Bisher sind die Chancen diesbezüglich gering. Jetzt gibt es einen neuen Vorstoß der CDU Vohwinkel – der allerdings bei SPD, Grünen und Linken auf Ablehnung stößt.

Vorbild ist das Café Laurenz am Laurentiusplatz

Die Christdemokraten wollten mit ihrer Vorlage die Verwaltung beauftragen, eine Änderung des Bebauungsplans für den Stadtplatz dahingehend zu prüfen, dass auf einem Teilstück ein einstöckiges Café mit Kellergeschoss für Lager und öffentliche Toiletten geschaffen werden kann. Vorbild ist das Café Laurenz auf dem Laurentiusplatz in Elberfeld. Aus Sicht der CDU könne sich der Stadtteil im Kontext der aktuellen Bemühungen zur Revitalisierung nicht länger erlauben, den Lienhardplatz abseits des dortigen Wochenmarkts weiterhin ungenutzt zu lassen.

SPD, Grüne und Linke sehen den Vorschlag zum jetzigen Zeitpunkt allerdings kritisch. Hintergrund sind die Planungen für die Buga und die dafür derzeit von der Verwaltung zu erarbeitenden Stadtteilkonzepte einschließlich des Lienhardplatzes. Am Ende konnte sich die CDU-Vorlage deshalb nicht durchsetzen. Den Vohwinkeler Christdemokraten stößt das sauer auf. „Erneut zeigt sich die rot-grüne Mehrheit aus SPD, Grünen und Linken in der Bezirksvertretung Vohwinkel als Koalition der Ausbremsung und Verhinderung“, schimpft Fraktionssprecher Carsten Heß.

Der Wunsch nach einer Außengastronomie werde von den Bürgern im Stadtteil ebenso häufig geäußert wie die Kritik an fehlenden Sitzmöglichkeiten entlang der Kaiserstraße. „Dass vermutlich aus parteitaktischem Kalkül zum Nachteil aller Vohwinkeler abgestimmt wird, ist im höchsten Maße ärgerlich“, so Heß.

Sein Fraktionskollege Stephan Terhorst verweist auf den langen Zeitraum bis zur Bundesgartenschau 2031. „Folgt man der Argumentation der SPD-Fraktion, können wir für die nächsten acht Jahre jegliche gestalterische Arbeit einstellen“, erklärt Terhorst.

SPD-Fraktionssprecher Andreas Schäfer will diese scharfe Kritik nicht hinnehmen. „Wir sind nicht gegen eine Gastronomie auf dem Lienhardplatz, sondern verweisen lediglich auf derzeit laufende Überlegungen, wie man den Platz insgesamt aufwerten kann. Dazu hat es in der jüngeren Vergangenheit mehrere Rundgänge und Workshops gegeben, an denen die Verwaltung mit verschiedenen Ressorts, Mitglieder der Bezirksvertretung und interessierte Vohwinkelern teilgenommen haben“, berichtet Schäfer. Entsprechende Überlegungen müssten nicht zwangsläufig erst unmittelbar vor der Buga umgesetzt werden. „Dies wird sukzessive geschehen, und somit wird die gestalterische Arbeit in Vohwinkel mitnichten eingestellt“, betont Schäfer.

Ähnlich sieht es Linke-Fraktionssprecher Georg Dieker-Brennecke. Die Belebung und Aufwertung des Lienhardplatzes müsse in einen größeren und grundsätzlichen Zusammenhang mit den derzeitig laufenden Projekten, Workshops und Rundgängen zur Buga gestellt werden. „Isolierte politische Alleingänge wirken da kontraproduktiv“, findet Brennecke.

Grünen-Fraktionssprecherin Barbara Naguib warnt vor „unüberlegten Schnellschüssen“ und kritisiert ihrerseits den Vorwurf der Vohwinkeler Christdemokraten. Diese seien in der Vergangenheit in die Informationen zu den möglichen Veränderungen und Investitionen im Zuge der Buga auch für den Lienhardplatz einbezogen gewesen. „Aber was macht die CDU? Steuergelder unsinnigerweise zweimal verplanen. Anstelle gemeinsam an einer hundertprozentigen Lösung mitzuwirken, verliert sie sich im Klein-Klein“, so Naguib.

Es gibt ein Kompromissangebot

Bei allem Streit gibt es auch ein Kompromissangebot. „Ich habe den CDU-Kollegen im Nachgang der Sitzung mitgeteilt, dass ich ihren Antrag an das Buga-Projektbüro weiterreiche. Ich gehe davon aus, dass hier eine qualifizierte Machbarkeitsprüfung stattfindet“, berichtet Bezirksbürgermeister Georg Brodmann (SPD).