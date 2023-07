Cannabis: Der Beratungsbedarf steigt

In NRW werden immer mehr illegale Plantagen entdeckt.

Von Bernhard Romanowski

Wuppertal. In den Jahren 2019 bis 2021 ist die Zahl der Cannabis-Plantagen gestiegen, die von den Ermittlern der Polizei gefunden wurden. Bezogen auf ganz NRW kann durchaus von einem Trend gesprochen werden, während in Wuppertal kein signifikantes Mehraufkommen solcher Aufzuchtstätten für Cannabispflanzen zu verzeichnen ist, wie nun eine Recherche dieser Zeitung ergab.

Die Polizei Wuppertal bestätigt den Eindruck nicht, wonach es in den letzten Wochen und Monaten mehr solcher Funde gab, etwa der Fund einer auf mehrere Räume verteilten Zuchtanlage Anfang Juni in Remscheid, der Fund von 350 Cannabispflanzen im Mai ebenfalls in Remscheid oder die Plantage in Barmen, deren Fund Anfang Februar von der Polizeipressestelle vermeldet wurde. Die Ermittler des Polizeipräsidiums Wuppertal hätten hier verschiedene Verfahren abgearbeitet, die aber nicht auf einen Trend schließen ließen, so ein Sprecher. „Die genauen Zahlen für das erste Halbjahr des laufenden Jahres liegen noch nicht vor.“

„In der Jugendsuchtberatung nimmt Cannabis den größten Raum ein.“

Deshalb könne man auch noch nicht resümieren und sagen, ob die Zahl der Funde höher liegt als im ersten Halbjahr 2022. Wenn die Abarbeitung in kurzen Abständen erfolgt, entstehe der Eindruck, man habe es mit einer Häufung der Delikte zu tun, so der Polizeisprecher: „Die Ermittlungsmethoden des Fachkommissariats wurden unverändert angewendet und die Ermittlungsaufträge abgearbeitet. Wir sind weiterhin stark aktiv in diesem Bereich.“

Bei der Frage, ob es in diesem Deliktsbereich eine Häufung gibt, die mit dem neuen Eckpunktepapier der Bundesregierung und einer kontrollierten Legalisierung zu tun hat, blockt der Polizeisprecher ab. Hier bewege man sich im spekulativen Bereich.

„In der Betrachtung der Berichtsjahre 2017 bis 2021 ist feststellbar, dass die Anzahl der sichergestellten Cannabis-Plantagen von 2017 bis 2019 rückgängig gewesen ist. Seit dem Jahr 2020 ist nun ein kontinuierlicher Anstieg bei der Anzahl den entdeckten und sichergestellten Cannabis-Plantagen feststellbar“, antwortet derweil das Landeskriminalamt in Düsseldorf.

In Nordrhein-Westfalen seien im Berichtsjahr 2021 erstmalig auch Aufzuchtstätten mit weniger als 20 Pflanzen als „Miniplantage“ definiert und betrachtet worden. Der Grund dafür seien die Bestrebungen zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene gewesen, wie sie im Koalitionsvertrag der Bundesregierung aus dem Jahr 2021 festgeschrieben waren. Im Jahr 2021 sind Cannabispflanzen aus 68 Miniplantagen dem Kriminalwissenschaftlichen und -technischen Institut zur Erstellung eines Wirkstoffgutachtens übersandt worden.

In NRW wurden im Jahr 2017 insgesamt 222 Plantagen gefunden. Die Zahl der Funde sank über die Jahre 2018 (207 Funde), 2019 (184 Funde) und 2020 (192 Funde), nahm aber 2021 leicht sprunghaft zu, weil in dem Jahr 213 Plantagen von den Ermittlern in NRW entdeckt worden waren. In diesen Angaben sind sowohl Indoor-Plantagen wie Outdoor-Plantagen beinhaltet Wobei letztere, also Plantagen im Außenbereich, weitaus seltener gefunden werden. Für das Jahr 2021 etwa splittet sich die Gesamtzahl der Funde in NRW in 194 Indoor- und 19 Outdoor-Plantagen auf.

„Anhand der stetig steigenden Anzahl an entdeckten und sichergestellten Cannabis-Plantagen ist von 2019 bis 2021 ein Aufwärtstrend erkennbar“, so die Antwort aus Düsseldorf.

„Die Gründe für den Anstieg können nicht eindeutig benannt werden.“ Ähnlich fällt die Antwort auf die Frage aus, ob die geplante Legalisierung von Cannabis hier eine Rolle spielen könnte.

„Cannabis spielt in unserer Einrichtung sowohl in der Beratung als auch in der Suchtvorbeugung eine große Rolle“, berichtet indessen Bianca Euteneuer von der Beratungsstelle für Drogenprobleme in Wuppertal. „In der Jugendsuchtberatung für 14- bis 25-Jährige nimmt das Thema Cannabis den größten Raum ein. In der Regel handelt es sich um Experimentier- oder Gelegenheitskonsum.“ Werde Cannabis regelmäßig konsumiert, dann meist zur Selbstmedikation, um psychische Probleme innerhalb der eigenen Lebenswelt zu bewältigen.

„Bei den über 25-Jährigen, die uns aufsuchen, spielt Cannabiskonsum keine signifikante Rolle mehr, sondern fällt häufig unter den sogenannten Beikonsum“, so die Geschäftsführerin der Beratungsstelle: „In der Suchtvorbeugung spielte Cannabis schon immer eine große Rolle.“ Die Nachfrage nach Prävention und Aufklärung sowie nach Methoden und Inhalten pädagogischer Arbeit sei sowohl vonseiten der Suchthilfeträger als auch anderer Institutionen in Wuppertal in den letzten Monaten zudem gravierend gestiegen.

Dieser gestiegene Beratungsbedarf habe nicht zuletzt mit der Legalisierungsdebatte und dem Erscheinen des Eckpunktepapiers der Bundesregierung zu tun, so Euteneuer.

Klassifizierung

Aufzuchtstätten von Cannabispflanzen werden bundeseinheitlich erfasst. Die Unterscheidung geht nach „indoor“ (im Gebäude) und „outdoor“ (im Freiland) sowie zusätzlich nach folgenden Kategorien: Kleinplantage (20-99 Cannabispflanzen, Großplantage (100-999 Pflanzen) und Profiplantage (ab 1000 Pflanzen).