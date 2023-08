Wird Wuppertal zur Cannabis-Modellkommune?

Wuppertal soll zur Modellkommune für die legale Abgabe von Cannabis – zumindest ist das der Vorschlag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Linke.

Von Christian Töller und Alexandra Dulinski

Wuppertal. Wuppertal soll zur Modellkommune für die legale Abgabe von Cannabis an Erwachsene werden. Zumindest ist das der Vorschlag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Linke, die einen entsprechenden Prüfantrag in der nächsten Sitzung des Hauptausschusses und im Rat der Stadt einbringen wollen. „Die Verwaltung möge prüfen, ob ein wissenschaftlich konzipiertes Modellvorhaben zur Abgabe von Cannabis an Erwachsene in Wuppertal durchführbar ist“, heißt es in dem Antrag. Geprüft werden solle, wie ein solches Modell umgesetzt und finanziert werden könnte sowie welcher personelle Aufwand erforderlich werde. Ergebnisse sollen bis zur Sitzung im Februar 2024 vorliegen.

Marcel Gabriel-Simon, Sprecher für Sozialpolitik der Grünen, erklärt, dass die Grünen die im Bundeskabinett beschlossenen Regelungen als realitätsnah sehen, da „sie zu einer Entkriminalisierung von Cannabis-Konsum führen und der Schwarzmarkt zumindest eingedämmt wird“. Dass die Regelung zur kontrollierten Abgabe auf Erwachsene beschränkt ist, sei aus seiner Sicht richtig. „Inwiefern es in NRW tatsächlich zu Modellkommunen kommen wird und die sogenannten Cannabis-Clubs Realität werden, sehe ich noch skeptisch.“ Den Grünen gehe es bei der Legalisierung von Cannabis nicht um eine Verharmlosung der Droge. „Gerade deswegen scheint es uns wichtig, gleichzeitig die Suchtprävention für Jugendliche und junge Erwachsene auszubauen“, so Gabriel-Simon.

Klaus Jürgen Reese, Fraktionsvorsitzender der SPD, hält es für sinnvoll zu prüfen, wie sich die Stadt im Zuge der Legalisierung verhalten soll. „Die Thematik kommt auf jede Kommune zu“, sagt er. Andere Länder würden bereits zeigen, dass eine Legalisierung von Cannabis Vorteile mit sich bringt – zum Beispiel durch einen erhöhten Jugendschutz, „wenn die Abgabe überwacht und reguliert wird. Die Verbotspolitik hat nicht zum Ziel geführt.“ Noch seien aber viele Fragen zu klären, unter anderem, welcher Aufwand auf die Stadt zukommt.

Tamara Hanemann von Integra (Ambulant Betreutes Wohnen für suchtkranke Menschen und Menschen mit einer psychischen Erkrankung und/oder Mehrfachbehinderung) steht der Idee einer Modellkommune positiv gegenüber. „Grundsätzlich stehen wir dahinter und finden das gut“, sagt sie. Denn es gehe um eine regulierte Abgabe, die einem großen Problem entgegenwirken soll: Das Cannabis auf der Straße sei so verunreinigt, dass es zunehmend zu Psychosen komme. „Wir erhoffen uns, dass das besser gesteuert werden kann.“ Dennoch sollten klare Regeln gefunden werden. Und vor allem früh mit der Prävention begonnen werden – am besten schon jetzt. „Sonst ist es zu spät.“

Rainer Spiecker (CDU), Vorsitzender des Ordnungsausschusses, stellt die Frage der Kontrollierbarkeit der beabsichtigten Regelungen. Beispielsweise soll es sogenannte Anbauvereinigungen geben, die maximal 25 Gramm Cannabis pro Tag und Person an ihre Mitglieder abgeben dürfen, im Monat jedoch höchstens 50 Gramm. Mitglieder müssen mindestens 18 Jahre alt sein, zudem dürfen diese Vereinigungen maximal 500 Mitglieder haben.

Ebenfalls vorgesehen ist, dass der Konsum nur außerhalb eines Radius von 200 Metern zum Eingangsbereich von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, zu öffentlich zugänglichen Sportstätten sowie Kinderspielplätzen erlaubt ist. Auch rund um die Anbauvereinigungen soll diese 200-Meter-Abstandsregel gelten.

Die Frageder Kontrolle

„Wie soll das kontrolliert werden?“, fragt Spiecker. „Und wie erkennt man diesen Schutzmantel? Werden Schilder aufgestellt?“ Eine Kontrolle sei nur „ganz schwer umsetzbar“. Der Unions-Politiker fragt sich auch, wie die übrigen Regelungen kontrolliert werden sollen. „Die Frage der Kontrolle wird von der Bundespolitik wieder auf die Kommunen runtergedrückt, die dann zusehen müssen, wie sie das umgesetzt bekommen.“

Persönlich ist Spiecker gegen eine Legalisierung von Cannabis, da es sich dabei um eine Einstiegsdroge handele. Wie die CDU in Wuppertal mit dem Antrag auf Einrichtung einer Modellkommune umgehen wird, stehe derzeit noch nicht fest. „Die Fraktion berät sich noch.“ Für Karin van der Most (FDP) ist es „zum jetzigen Zeitpunkt unsinnig, einen solchen Antrag zu stellen. Wir müssen abwarten, bis wir die Bestimmungen des Bundes haben. Wenn es soweit ist, müssen wir abwägen zwischen Vorteilen und Kosten.“

Wirkstoff THC

Für die berauschende Wirkung von Cannabis ist das THC (Tetrahydrocannabinol) verantwortlich. Dieses beeinflusst das zentrale Nervensystem. Studien liefern Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen regelmäßigem Cannabis-Konsum und Psychosen. Bei einem THC-Gehalt über zehn Prozent steigt das Risiko für Psychosen deutlich an.