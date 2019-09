Campus: Uni baut Variowohnungen

Heim

Entwurf des Studentenwerks, das an der Fuhlrottstraße/ Ecke Marx-Horkheimer-Straße entstehen soll. Der Bau wird mit 1,92 Millionen Euro vom Bund gefördert.

WUPPERTAL Zuerst können Studierende und Auszubildende einziehen, später Senioren. Die Baukosten liegen bei 11,8 Millionen Euro.

Von Anke Strotmann

Das Hochschul-Sozialwerk (HSW) baut seit Jahren innovative Studentenwohnheime. In Zusammenarbeit mit dem Wuppertaler Architektur Contor Müller Schlüter schuf das HSW mit der „Neuen Burse“ bundesweit das erste Niedrigenergie-Wohnheim.

„Uns war es immer wichtig, möglichst wartungsarme Gebäude zu bauen“, sagt Fritz Berger, Geschäftsführer des Hochschul-Sozialwerks. So wurden die Gebäude mit Blockheizkraftwerken, PVC-Böden und Gründächern ausgestattet. „Wir haben über Jahre hinweg Prinzipien entwickelt, die ihrer Zeit voraus waren“, sagt Berger. Das HSW wurde in den vergangenen Jahren mehrfach mit Preisen für nachhaltiges Bauen ausgezeichnet.

Jetzt tragen die Bemühungen, möglichst ökologisch zu bauen, auch finanziell Früchte. Das Studentenwohnheim an der Fuhlrottstraße/ Ecke Max-Horkheimer-Straße, das 2018 fertiggestellt werden soll, hat Anfang Mai von Umweltministerin Barbara Hendricks einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 1,92 Millionen Euro bekommen. Damit fördert das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit den Bau dieser sogenannten Variowohnungen.

Hendricks begründete die Förderung mit den Worten: „Variowohnungen bieten intelligente Lösungen für den demografischen Wandel.“ Die Wohnungen können aufgrund ihres leicht veränderbaren Grundrisses von Studierenden oder Auszubildenden bewohnt werden.

„Unserer Pläne erfüllen ein Förderprogramm, das wie ein Maßanzug passt.“

Fritz Berger, Geschäftsführer des Hochschul-Sozialwerks

Durch die Zusammenlegung von zwei oder mehreren Einheiten könnten – wenn die Studentenzahlen zurückgehen – Senioren oder Familien die Wohnungen nutzen.

FÖRDERMITTEL UNTERSTÜTZUNG Der Bund gewährt Zuwendungen für Modellvorhaben zum nachhaltigen und bezahlbaren Bau von Variowohnungen. Gefördert werden Gebäude, die flexibel den besonderen Anforderungen von unterschiedlichen Nutzergruppen wie Studenten, Auszubildenden und Rentnern gerecht werden und sich für die Belange des demografischen Wandels eignen, kostengünstig zu errichten und nachhaltig sind. „Erstmalig haben unsere Pläne ein Förderprogramm erfüllt, das wie ein Maßanzug passt“, sagt Berger. Die Gebäude entstehen in Fertigbauweise, was die Bauzeit auf zehn Monate verkürzen soll. Außer dem Gebäudekern, der aus Betondecken und Stützen besteht, gibt es kaum massive Wände. Die Fassaden werden inklusive Fenster und Türen vorher angefertigt. „Auf einer Baustelle gibt es häufig Probleme bei der Abstimmung“, erläutert Berger. Wenn man die Fassaden vorher anfertigen lässt, seien die Maße genauer und die Dichtigkeit stimme, so Berger. Geplant sind fünf Gebäude mit insgesamt 132 Wohnplätzen. Um das Hanggrundstück bebaubar zu machen, werden Plateaus geschaffen, auf denen vier dreigeschossige Gebäude gebaut werden. Außerdem entsteht ein Gebäude mit sechs Stockwerken mit Gemeinschaftsräumen auf jeder Etage.

Die Studenten können zwischen verschiedenen Wohnformen wählen: Es entstehen 48 Einzel- und 22 Doppelappartements sowie 40 Plätze in Wohngemeinschaften. Die Besonderheit der Bauten liegt auch in der Ausstattung. Egal, ob in Einzel-, Doppelappartement oder Wohngemeinschaft: Die Studenten haben ein eigenes Bad. „Das hat sich bewährt“, sagt Berger.

Der Beginn ist für Mitte Juli 2017 geplant. Die Baukosten liegen bei 11,8 Millionen Euro, plus der Kosten für das 4600 Quadratmeter große Grundstück, die Berger nicht nennen will.