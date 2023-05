Callboys zu Haftstrafen verurteilt

Wuppertal. Das Wuppertaler Landgericht hat drei Männer im Alter von 25, 28 und 29 Jahren verurteilt.

Das Wuppertaler Landgericht hat jüngst nach eigenen Angaben drei Männer im Alter von 25, 28 und 29 Jahren unter anderem wegen besonders schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu Haftstrafen zwischen viereinhalb und sechseinhalb Jahren verurteilt.

Laut Anklage verabredete sich jeweils einer der Angeklagten mit einer Frau zum Sex, für den er bezahlt werden würde. Er suchte die Kundin in ihrer Wohnung auf, diskutierte erneut über den Preis und machte sich auf, die Wohnung zu verlassen – so gelangte ein Mittäter in die Wohnung. Dem Trio werden vier Taten vorgeworfen, dabei wurden die Frauen zum Teil brutal misshandelt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.