Bus statt Bahn: Halbzeitbilanz fällt gemischt aus

Seit drei Wochen fahren zwischen Düsseldorf und Wuppertal wegen Bauarbeiten keine Züge mehr.

Von Marvin Rosenhoff

Wuppertal. Seit rund drei Wochen ist die Strecke zwischen Düsseldorf und Wuppertal wegen Bauarbeiten für den Bahnverkehr gesperrt. Statt Zügen fahren nur noch Busse. Eine erste Zwischenbilanz des Schienenersatzverkehrs (SEV) zwischen den beiden Städten fällt durchwachsen aus.

Axel Sindram, Vorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn im Bergischen Land, ist im Großen und Ganzen zufrieden. „Klar ist das alles nicht optimal und man braucht länger. Aber über das Busangebot und die Taktung kann man sich eigentlich nicht beschweren. Auch die Pünktlichkeit ist einigermaßen gegeben“, sagt er. Allerdings hätte er sich gewünscht, dass die aus Düsseldorf kommenden Busse nicht am Hauptbahnhof/Döppersberg halten, sondern stattdessen am Wuppertaler Busbahnhof. Das Gleiche gilt für die Abfahrt in Richtung Düsseldorf.

Warum starten die Busse nicht am Busbahnhof?

Warum die Busse an der B7 auf Höhe des Wupperparks und nicht am Busbahnhof starten, ist für ihn nicht nachvollziehbar. Zumal die Wuppertaler Stadtwerke gerade ohnehin mit einem ausgedünnten Busfahrplan unterwegs seien. „Deshalb müsste am Busbahnhof eigentlich genug Platz für die zusätzlichen Busse sein. Das wäre auch für die Fahrgäste weitaus weniger verwirrend“, sagt Sindram.

Der Vorsitzende des Wuppertaler Verkehrsausschusses Sedat Ugurmann (SPD) sieht das ähnlich. Er kritisiert ebenfalls, dass die Fahrgäste sich nicht zurechtfinden würden, weil die Beschilderung zu den Haltestellen dürftig sei. Doch Ugurmann geht noch weiter. Anders als Sindram ist er der Meinung, dass zu wenig Busse eingesetzt werden und diese obendrein oft im Stau feststecken würden. „Natürlich kann ein Bus keinen Zug ersetzen, aber es ist aus meiner Sicht derzeit trotzdem nicht so, wie die Kunden sich das wünschen würden“, sagt er.

Dass der SEV alles andere als optimal läuft, sehe man auch daran, dass das NRW-Heimatministerium den am 5. August geplanten Heimat-Kongress in der Wuppertaler Stadthalle wegen der Streckensperrung abgesagt hat. Zwar soll die Sperrung voraussichtlich nur bis zum 4. August andauern. Allerdings befürchtet das Ministerium, dass viele Gäste bereits einen Tag vor der Veranstaltung anreisen werden. „Wir hoffen jedenfalls sehr, dass die Bauarbeiten der Bahn im Plan bleiben und nicht noch länger dauern werden“, so Ugurmann.

Von der Sperrung betroffen sind die Linien RE4, RE13, S28, S8 und S68. Die Busse, welche die ausgefallenen Züge der RE-Linien ersetzen sollen, fahren im Auftrag des Verkehrsunternehmens National Express. Dieses zieht eine positive Bilanz. Das Angebot werde von den Fahrgästen sehr gut angenommen, teilte National Express auf Nachfrage mit.

Betroffene Fahrgäste sind geteilter Meinung

Auch die Pünktlichkeitsquote sei hoch: „Der anvisierte Zehn-Minuten-Takt wird in circa 80 Prozent der angebotenen Fahrten eingehalten.“ Dass es vereinzelt zu Verspätungen oder Ausfällen komme, weil die Busse im Stau stehen, lasse sich nicht vermeiden. Demgegenüber sei die Zahl der Beschwerden allerdings gering, heißt es.

Die betroffenen Fahrgäste erleben die Situation unterschiedlich. „Der Ersatzverkehr selbst läuft gut“, findet etwa Dorart Xhydollari, der zweimal in der Woche beruflich von Düsseldorf-Oberbilk nach Wuppertal fährt. „Die Busse sind relativ pünktlich und ich muss nicht mehr als zehn Minuten warten“, sagt er. Jedoch benötige er für den Weg nun 30 Minuten länger als sonst.

Auch Emily De Oliviera Hansen ist alles in allem zufrieden mit dem Schienenersatzverkehr. Sie arbeitet ebenfalls in Wuppertal und nutzt die Busse vom Stadtteil Oberbilk aus von Dienstag bis Donnerstag. „Auch, wenn der einmal später kommt, finde ich, dass das Ganze doch besser läuft als erwartet“, sagt sie.

Anders sieht das Lamia Omesch. Sie fährt jeden Tag von Wuppertal aus mit dem Bus nach Düsseldorf und ist alles andere als glücklich mit den Umständen. „Es ist schrecklich“, sagt Omesch. „Besonders morgens und nachmittags muss ich zwischen 20 und 30 Minuten warten.“

Noch müssen sich die Pendler gedulden. Wenn alles wie geplant läuft, sind die Arbeiten am 4. August abgeschlossen und der Zugverkehr kann wieder anrollen. Bis dahin will die Bahn nach eigenen Angaben rund vier Kilometer neue Schienen verlegen und 22.000 Tonnen Schotter verteilen. Zehn neue Weichen sollen eingesetzt und weitere neun zurückgebaut werden. Auf einer Länge von fünf Kilometern ersetzt die Bahn zudem Oberleitungen und baut neue Masten.

Insgesamt kostet die Modernisierung mehr als 25 Millionen Euro. Ursprünglich sollten die Arbeiten schon im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Bei den Vorarbeiten sind laut Bahn allerdings asbestverseuchte Rohre entdeckt worden, die erst aufwendig entfernt werden mussten.