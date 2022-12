Bundesweite Razzia im Clanmilieu - auch in Solingen

Kriminalität

+ © Tim Oelbermann Auch Objekte in Solingen sind Teil der großangelegten Razzia. © Tim Oelbermann

Seit 6 Uhr läuft in zahlreichen Bundesländern eine großangelegte Razzia.

Solingen. Auch in Solingen, Wuppertal und Düsseldorf werden gerade Objekte durchsucht, bundesweit sind es über 50 Objekte. Nordrhein-Westfalen ist Schwerpunkt der Aktion. Geleitet wird der Einsatz von der Spezialeinheit „ZeOS“ (Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten) der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Auch Steuerfahnder sind im Einsatz.

Hintergrund der großangelegten Razzia sind Machenschaften im Clanmilieu: gewerbsmäßiger Bandenbetrug, Hehlerei und Betrug in Zusammenhang mit Corona-Soforthilfen. Im Einsatz sind die Beamten unter anderem an der Konrad-Adenauer-Straße, Brühler Straße sowie Untere Wernerstraße. In Solingen gab es mindestens eine Festnahme.