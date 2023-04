Bundestag befasst sich mit Wahl-Pannen

Wahl 2021 in Wuppertal.

Von Anne Palka

Wuppertal. Zu spät geöffnete Wahllokale, falsche Wahlzettel: Mit Problemen bei der Bundestagswahl im September 2021 in Wuppertal haben sich nun der Wahlprüfungsausschuss und der Bundestag befasst – und alle Beschwerden zurückgewiesen.

Das war geschehen: Am Samstagabend vor der Bundestagswahl wurde auf einer Baustelle im Rauental eine Weltkriegsbombe gefunden, die Gebäude in einem Radius von 500 Metern wurden evakuiert – unter ihnen auch fünf, in denen Wahllokale sind. Sie öffnen eigentlich um acht Uhr, doch die Entwarnung des Kampfmittelräumdienstes kam erst mittags. Außerdem gab es eine Panne: Einigen Wählern in zwei Stimmbezirken wurden falsche Zettel vorgelegt, sie konnten ihr Kreuz nicht bei den richtigen Kandidaten machen. Die Zweitstimme zählte zwar, die Erststimme aber wurde für ungültig erklärt.

Im nun vorliegenden Bericht für den Bundestag werden die Stellungnahmen der NRW-Landeswahlleitung zusammengefasst. In den zwei Wahlbezirken, in denen fehlerhaft Stimmzettel eines anderen Wahlkreises ausgegeben wurden, seien von 965 Stimmzetteln 206 falsch gewesen, so dass die Erststimmen für ungültig erklärt wurden. „Es fehle jedoch an der Mandatsrelevanz, da die erstunterlegene Kandidatin mehr als 22 000 Stimmen weniger erhalten habe als der gewählte Kandidat.“ Selbst wenn alle 206 Wähler, die einen falschen Zettel hatten, für Caroline Lünenschloss (CDU) abgestimmt hätten, hätte Helge Lindh (SPD) das Direktmandat gewonnen.

Kritik übt der Wahlprüfungsausschuss dennoch: Er „hält die (versehentliche) Ausgabe falscher Wahlzettel – unabhängig davon, worauf sie beruht – für unbefriedigend und erwartet, dass alle Stellen, die mit der Bereitstellung von Stimmzetteln für die Urnenwahl befasst sind, das Nötige zur ordnungsgemäßen Verteilung leisten.“

Zum Bombenfund schreibt die Landeswahlleitung, dass im Sicherheitsradius fünf Wahlräume betroffen waren, für die 6517 Wahlberechtigte registriert waren. „Nach Entschärfung der Bombe um 11.55 Uhr seien die Sicherungsmaßnahmen aufgehoben und die Wahllokale geöffnet und dies über sämtliche Medienkanäle berichtet worden“, steht im Bericht. „Zwischen 12 und 18 Uhr habe die Möglichkeit zur Stimmabgabe bestanden.“ Die Wahlbeteiligung sei im Vergleich nicht auffällig anders.

Der Wahlprüfungsausschuss bezeichnet den Bombenfund als einen „Akt höherer Gewalt“. Die Evakuierung sei als Gefahrenabwehrmaßnahme vorgenommen worden, nicht als Maßnahme im Rahmen des Wahlverfahrens, und nach der Entschärfung unverzüglich aufgehoben worden. Die Wahlberechtigten hatten noch sechs Stunden Zeit, ihre Stimme abzugeben.