Bundesgartenschau: Wuppertal gibt Bewerbung ab

+ © Symbolfoto: Martin Schutt/dpa Kommt die Buga nach Wuppertal oder nicht? © Symbolfoto: Martin Schutt/dpa

Wuppertal. Im Sparkassenturm am Islandufer hat OB Uwe Schneidewind am Mittwochabend die offizielle Bewerbung der Stadt Wuppertal für die Bundesgartenschau 2031 an eine Delegation der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) abgegeben.