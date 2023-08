Brutalismus kann man schön finden lernen

Der Architekturprofessor Christoph Grafe spricht über Wuppertaler Betonbauten der 60er- und 70er-Jahre.

Von Uwe Blass

Wuppertal. In den 60er- und 70er-Jahren prägte eine besondere Architektur vielerorts das Stadtbild. Fachkreise sprechen von Brutalismus, einer Architektur, die dem französischen Begriff „béton brut“ nach Le Corbusier entlehnt ist, also nichts mit Brutalität zu tun hat, sondern einfach roher Beton oder Sichtbeton bedeutet. Auch in Wuppertal gibt es dazu viele Beispiele, weiß der Architekt, Christoph Grafe, der sich an der Bergischen Universität – auch ein Brutalismusbau – mit der Geschichte der Architektur beschäftigt. „Ursprüngliche Brutalismusgebäude sind zu 100 Prozent total ehrlich“, sagt er, wobei die ersten Erwähnungen zu dieser Baukunst aus England kamen.

In der hauptsächlichen Verarbeitung dieses Sichtbetons wirken die Gebäude zwar oft schroff und wuchtig, zeichnen sich aber durch klare Linien und einfache geometrische Formen aus. Oft sei der verwandte Beton direkt vor Ort gegossen worden, daher spreche man auch vom Ortbeton. „In diesem sichtbaren Beton kann man dann sehr häufig die Verschalung sehen und die Holzmaserung noch genau erkennen.“

Eine Vielfalt von Formen konnte dadurch hergestellt werden und verbreitete sich in ganz Europa. Das führte aber auch dazu, dass sich viele Gebäude durch ihre Formen stilistisch schlecht einordnen lassen. „Es gibt Kirchen, die aussehen wie Silos oder Berge. Ich denke da an den Dom in Neviges, den viele Menschen sicher dem Brutalismus zuordnen würden“, erklärt Grafe.

Viele Gebäude werden als brutalistisch bezeichnet – Doch was ist Brutalismus?

Brutalismusgebäude haben eine enorme Präsenz in den Städten. In Wuppertal gibt es unter anderem die Katholische Kirche St. Joseph in Ronsdorf, oder St. Paul in Langerfeld, das Terrassenhaus an der Nützenberger Straße, das alte Postgebäude am Kleeblatt, das Stadtsparkassenhochhaus in Elberfeld und natürlich die Bergische Universität am Grifflenberg. „Man nutzte diese Architektursprache gerne, denn die Bedingungen für die Produktion von Bauten hatten sich verändert“, erklärt Grafe, „Arbeitskosten wurden höher, Materialkosten sanken. Die Industrialisierung, gerade in der Bauindustrie, war fortgeschrittener. Klassische, handwerkliche Motive werden in den 60er-Jahren weniger und das industrielle Bauen mit seiner eigenen Logik wird wichtiger.“

Woran aber macht man nun brutalistische Architektur fest? „Ich denke da an die Bergische Universität“, sagt der Architekt sofort. „Die Balkonbalustraden oder Balkonbänder kann man sicher als modernistisches Motiv sehen.“ Auch spiele der Bauplatz immer eine Rolle. „Bei der Bergischen Universität und auch dem Terrassenhaus wird das zusammen schon als geologische Gegebenheit wahrgenommen. Es ist fast schon so, als ob aus dem Felsen am Grifflenberg, aus dem Gestein, ein künstlicher Felsen erwachsen ist, oder gar eine Burg. Da ist die Materialität des Betons von außerordentlicher Wichtigkeit, weil die die Verbindung zum Boden herstellt und dem, was dann darauf gebaut ist. Das ganze Gebäude ist Teil dieser Terrassenlandschaft.“

Der Baustil erlebt eine Renaissance

Bis vor Kurzem wurde dieser Baustil sehr negativ beurteilt, viele Gebäude standen und stehen vor dem Abriss. Jetzt erlebt er aber wieder eine Renaissance. Das Projekt #SOSBrutalism ist ein Indiz dafür. „In bestimmten architekturaffinen Kreisen gibt es schon lange eine gewisse Nostalgie für diese Architektur“, berichtet Grafe, „nicht umsonst stehen viele Gebäude schon unter Denkmalschutz.“ Da heute ein Abriss keine erste Option mehr sei, müsse man über Umnutzung nachdenken. Da stelle sich dann die Frage, was mit den Gebäuden gemacht werden solle. „Wie können wir sie anpassen, damit sie auch nutzbar bleiben? Und wie erhalten wir andererseits die ästhetischen Qualitäten dieser Architektur, damit sie weiter wahrgenommen werden, um sie auch schätzen zu können?“ Als Beispiel führt Grafe das ehemalige Bücherschiff in Elberfeld an, welches seit 2017 als sozio-kulturelles Zentrum „Das Loch“ bekannt ist. „Das Gebäude ist ganz interessant, abreißen wird man es nicht können und wenn man damit etwas in der Zukunft entwickeln will, dann muss man Ideen anstoßen.“

Umnutzungen scheinen schwierig, doch es gibt auch Lichtblicke. Das Hygieneinstitut in Berlin, der sogenannte Mäusebunker, scheint nach einer Petition gerettet und wird einer Umnutzungsmöglichkeit zugeführt. Das alte Postgebäude in Wuppertal hingegen steht schon seit Jahren leer. Die Clees-Gruppe hatte bereits Pläne für ein Fitnesscenter oder die Unterbringung von Flüchtlingen, aber auch Büros, Hotellerie oder Gastronomie wären denkbar. Doch viele Vorhaben dauern schlichtweg zu lange. Die Baugesetzgebung stelle bei jeder Veränderung maximale Forderungen, sagt Christoph Grafe. „Die Brutsalismusbauten, die wir haben, müssen wir auch ,schön finden‘ lernen. Wir müssen sie schöner machen, so dass sie in Zukunft weiter funktionieren, weil sie zu unseren Städten gehören. Ich denke es ist gut, wenn man das, was man hat, auch wertschätzt.“