Brot-Aroma: Wichtig ist, wo der Weizen wächst

DÜSSELDORF Pflanzenforscher haben unter Federführung der Heine-Uni 80 Brote gebacken, um Unterschiede herauszufinden.

Moderne Weizensorten liefern grundsätzlich ähnlich aromatische Brote wie die alten Sorten, Unterschiede bestünden zwischen einzelnen Sorten – und den Anbaugebieten: Das fand ein Team aus deutschen und Schweizer Forschern unter Federführung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Hohenheim in Stuttgart heraus.

Die Wissenschaftler verglichen Geschmack und Geruch von Broten, die in enger Kooperation mit je einem handwerklichen Bäcker und Müller mit Mehl aus alten und aus modernen Weizensorten gebacken wurden. Außerdem beschreibt das Forschungsteam nun im Journal Food Research International, wie es den Geschmack und andere Broteigenschaften molekularbiologisch vorhersagen kann.

Weizen gehört zu den für die Ernährung der Weltbevölkerung wichtigsten Nahrungspflanzen. In den letzten Jahrzehnten züchtete man neue Sorten, die deutlich ertragreicher sind als alte Sorten – und auch unempfindlicher gegen Schädlinge und sich ändernde klimatische Gegebenheiten. Darüber hinaus konnten auch die Backeigenschaften verbessert werden.

Bei der Züchtung, aber auch beim Anbau und Handel von Weizen stand bisher nicht das Aroma des aus dem Mehl gebackenen Brotes – sein Geruch und Geschmack – im Vordergrund. Dies liegt unter anderem auch daran, dass es sehr aufwändig ist, das Aroma zu erfassen. Eine umfassende Studie hat nun das Aromapotenzial verschiedener alter (Sortenzulassung vor 2000) und moderner Weizensorten in den Blick genommen und für die Aromavorhersage molekularbiologische Methoden eingesetzt.

DAMIT DAS BROT AUCH MORGEN SCHMECKT TEST ERSETZT DAS PROBE-ESSEN Die neue Methode hat einen entscheidenden Vorteil für die Pflanzenzüchtung: Um eine neue Weizensorte für den Markt zu züchten, werden regelmäßig sehr große Zahlen von Pflanzen – mehrere Tausend pro Jahr – erzeugt, die alle auf ihre Eigenschaften hin untersucht werden müssen. „Es wäre viel zu aufwändig, aus dem Mehl all dieser Pflanzen Brote zu backen und diese zu verkosten“, so Stich. Mit dem neuen Verfahren kann der Züchter zumindest sehr schnell solche Pflanzen erkennen, die Brote mit besserer Qualität liefern. Solche Pflanzen kann er dann in die engere Auswahl ziehen und im Testbacken final überprüfen. ENTWICKLER Entwickelt haben diesen Test die Forscher von der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität. Grundlage des Tests sind die Stoffwechsel-Produkte im Mehl. Anhand deren lässt sich vorhersagen, wie das Brot schmecken wird.

Um die Aromen zu vergleichen, stellte das Forschungsteam mit den Mehlen aus 40 Sorten nach gleichem Rezept Teige her und backte daraus Brote. Um festzustellen, ob Aromaunterschiede auf die Weizensorte oder auf die Standorte, an denen der Weizen gewachsen ist, zurückzuführen sind, wurden aus jeder Sorte zwei Brote gebacken: Eines mit Weizen, der in Gatersleben gewachsen ist, und eines mit Weizen aus Stuttgart-Hohenheim. Die Teige und die Brote wurden zunächst äußerlich verglichen (Teigelastizität, Brotgröße). Anschließend beurteilten Testpersonen den Geruch und den Geschmack der Brote nach einem festgelegten Schema. Zunächst beschrieben die Tester generell, wie aromatisch – oder fade – ein Brot schmeckt. Anschließend charakterisierten sie mit Hilfe des „Wäderswiler Aromarades“ das Brotaroma genauer.