Brand in Wuppertaler Kita - schwarzer Rauch über der Stadt

Großeinsatz

+ © Svenja Lehmann Aus einer Kita in Wuppertal steigt schwarzer Rauch auf. © Svenja Lehmann

In Wuppertal steht das Dach eines Kindergartens in Flammen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Das Dach der katholischen Kindertagesstätte St. Josef in der Nützenbergerstraße in Wuppertal steht in Flammen. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Person leicht verletzt.

Der Kindergarten war zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers noch in Betrieb. Alle Kinder konnten jedoch rechtzeitig evakuiert werden.

An dem Gebäude werden derzeit Dacharbeiten durchgeführt. Nach WZ-Informationen hat sich Styropor entzündet, was die große schwarze Rauchwolke über der Stadt erklären könnte. Bei der verletzten Person handelt es sich nach ersten Informationen um einen Arbeiter, der versucht hat, das Feuer zu löschen.

Augenzeugen berichteten, dass die Flammen „lichterloh aus dem Gebäude schlugen.“ Laut Simon Harmuth, Einsatzleiter bei der Feuerwehr, seien die Rettungskräfte gegen 10.40 Uhr über den Brand informiert worden und als Sondereinsatz mit 31 Mann ausgerückt zur Kita ausgerückt.

Wichtige Information für die betroffenen Eltern: Die Wuppertaler Stadtwerke haben vor der Nützenbergerstraße 210 einen Bus für die evakuierten Kinder abgestellt. Sie können dort abgeholt werden. Einsatzleiter Harmuth lobte auch den Einsatz der Kita-Mitarbeiter, welche die Kinder „vorbildlich evakuiert“ hätten. mr/gh

