Brand in Wuppertal: Zwei Menschen springen aus zweitem Stock

Großeinsatz für die Feuerwehr in Wuppertal-Barmen am Freitag, 8. September.

In einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in Barmen ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Menschen erlitten schwere Verletzungen, auch ein Rettungsdienst-Mitarbeiter.

Wuppertal. Bei einem Brand in einem vierstöckigen Wohnhaus an der Straße Kleiner Werth in Wuppertal-Barmen sind am Freitagabend, 8. September, mehrere Menschen verletzt worden, einige davon schwer.

Wie Polizei und Feuerwehr berichten, war das Feuer gegen 19 Uhr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr befanden sich zwei Personen im zweiten Obergeschoss in so großer Not, dass sie aus dem Fenster auf eine Rasenfläche vor dem Haus sprangen. Beide erlitten dabei schwere Verletzungen.

Der 57-jährige Bewohner der Brandwohnung konnte gerettet werden, er kam schwer verletzt in eine Spezialklinik. Mehrere weitere Bewohner des vierstöckigen Hauses mussten per Drehleiter gerettet werden. Bei den Rettungsarbeiten erlitt ein Rettungsdienst-Mitarbeiter eine Rauchgasvergiftung, auch er muss im Krankenhaus behandelt werden.

Laut Polizei wurden fünf weitere Personen leicht verletzt.

Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort, zusätzlich unterstützten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Rettungsarbeiten durch Dienstübernahmen auf den Wachen.

Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist nicht mehr bewohnbar. Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. red



Weitere Blaulicht-Meldungen aus der Region