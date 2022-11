Brand im Ritaweg: Gebäude nicht begehbar (mit Video)

Brand

Gegen 20 Uhr stand am Samstagabend in Solingen ein Gebäude in Vollbrand. Nina warnte vor Rauchgasen. Der Einsatz ist beendet.

+ Das Gebäude brannte lichterloh. © Tim Oelbermann

+++ 6. November, Update, 10.50 Uhr +++

Solingen. Nach einem Großbrand in Solingen im Ritaweg ist das Gebäude fast vollständig abgebrannt. Es handelt sich laut Polizei um ein unbewohntes Einfamilienhaus.

Die Feuerwehr war am Abend mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Flammen in den Griff zu bekommen. Die Warnapp Nina warnte zwischenzeitlich die umliegenden Anwohner vor Rauchgasen. Nach rund zwei Stunden war das Feuer unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf ein anderes Gebäude konnte verhindert werden.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei, um die Hintergründe zu klären. Allerdings ist das Haus derzeit nicht betretbar. Personen seien bei dem Brand nicht verletzt worden.

+++ Update 22.15 Uhr +++

Solingen. Die Warnapp Nina gibt Entwarnung. Damit liegt keine Gefahr durch Rauchgase mehr vor.

Ein Gebäude steht in Vollbrand - Warnapp rät Fenster und Türen zu schließen

Erste Meldung, 20.30 Uhr

Solingen. Im Ritaweg in Solingen brennt seit etwa 20 Uhr ein Gebäude. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Die Warnapp Nina warnt derweil vor Rauchgasen. „Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind nicht ausgeschlossen“, heißt es in der App.

Die Feuerwehr empfiehlt deshalb Anwohnern im Umkreis von 500 Metern Türen und Fenster geschlossen zu halten und das Gebiet weiträumig zu meiden.

Weitere Infos folgen.

