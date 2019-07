Boui Boui Bilk: Investor will Wohnungen bauen

Quartier

+ © Zanin Streetfood und Trödelmärkte im Boui Boui Bilk, wie hier beim Sunday up market, gehören schon bald der Vergangenheit an. Archivfoto: Melanie Zanin © Zanin

DÜSSELDORF Das Ende der Zwischennutzung ist absehbar. Betreiber will neue Räume finden und sich nicht für eine Verlängerung einsetzen.

Von Annic Völkel

78 Mietwohnungen, davon 16 geförderte, sollen in der Suitbertusstraße 149 entstehen. Eine Bauvoranfrage zum Neubauprojekt steht am kommenden Dienstag, 28. März, auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung der Düsseldorfer Bezirksvertretung 3.

Doch die Suitbertusstraße 149 ist nicht irgendeine Adresse. Hier befindet sich zurzeit das Quartier „Boui Boui Bilk“. Die Agentur „0049 events“ hatte vor fünf Jahren einen Teil des Gebäudes vom Investor für eine Zwischennutzung angemietet. Im „Boui Boui Bilk“ finden seit April 2013 Flohmärkte (auch nachts), Konzerte, Messen, Ausstellungen und vieles mehr statt.

„Es gibt eine freundliche Zusammenarbeit mit dem Investor.“

Stefan Schmidl, „0049 events“

Nun aber ist ein Ende der Zwischennutzung absehbar. Und schon sorgen sich Politiker der Grünen, der SPD und der FDP – auf Facebook oder mit Anfragen an die Bezirksvertretung –, um das hippe Kulturzentrum in der ehemaligen Max Mothes Schraubenfabrik. Und wollen es gerne retten.

Das aber ist den Betreibern des Boui Boui Bilk sehr unangenehm. „Wir befinden uns seit mehreren Jahren in freundlicher Zusammenarbeit mit dem Investor“, erklärt Stefan Schmidl, Geschäftsführer der Agentur „0049 events“. Die befristete Zwischennutzung der alten Fabrikräume sei von Anfang an klar gewesen. „Wir werden nichts unternehmen, damit diese verlängert wird“, ergänzt er.

Heute geht es an der Suitbertusstraße munter weiter

Schmidl bedauert die Stellungnahmen aus der Politik. So fragen die Grünen bei der Verwaltung nach, ob diese Möglichkeiten hat, das Angebot Boui Boui Bilk am Standort zu sichern. Der Hilferuf der Grünen mit dieser Anfrage zur Sitzung der Bezirksvertretung sei wirklich nett gemeint, so die Betreiber, aber gar nicht in ihrem Sinne.

Sie kommen mit dem Investor sehr gut aus, und wollen nicht, dass er verärgert wird. „Wir würden unserer Sache mit diesen Bitten nach Verlängerung eher schaden“, ist sich Schmidl sicher. Deshalb habe man die Politiker auch gebeten, damit aufzuhören. Sollte die Bauvoranfrage positiv von der Politik entschieden werden, rechnet die Eventagentur mit Hauptsitz in München damit, die Räume an der Suitbertusstraße noch eineinhalb bis zwei Jahre nutzen zu können. Noch sei es zu früh, nach einem neuen Standort für den Nachttrödel und die anderen beliebten Veranstaltungen zu suchen. Das werde man Anfang nächsten Jahres machen.

Eine Anregung an die Düsseldorfer Stadtplaner hat Stefan Schmidl dabei allerdings: „In andere Städten gibt es bei der Bauverwaltung spezialisierte Mitarbeiter für die Zwischennutzung von Objekten.“ In Düsseldorf sei das nicht so.

Allerdings hatte Oberbürgermeister Thomas Geisel kürzlich auf einer Pressekonferenz zum Thema Wohnungsbau am Rande angekündigt, dass Anträge für Zwischennutzungen wie beim Boui Boui Bilk oder auch im ehemaligen Postgelände zwischen Kölner und Erkrather Straße („Postpost“) künftig zügiger bearbeitet werden sollen.

An der Suitbertusstraße geht es nun unabhängig vom Beschluss des Stadtteilparlamentes munter im Boui Boui Bilk weiter. So bereits am heutigen Samstag – mit Kunst und Aftershow-Party zur Nacht der Museen.