Kampfmittelräumdienst

+ © Christian Beier © Christian Beier

SOLINGEN Um 15.14 Uhr kam die Entwarnung. Die Burger Landstraße wird wieder freigegeben. Anwohner können zurück in ihre Wohnungen.

In Solingen ist am Mittwochvormittag am Dorperhof ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Um 15.14 Uhr kam die Entwarnung: Die Weltkriegsbombe wurde erfolgreich entschärft. Die Burger Landstraße musste zwischenzeitlich gesperrt werden, ist aber wieder freigegeben.